Milan, idea Richarlison a gennaio: arriva con lo sconto

Per i rossoneri si fa largo la candidatura dell’attaccante del Tottenham, a metà stagione il suo arrivo può cambiare le carte per la corsa al titolo

Le prime giornate di questo campionato posizionano il Milan come una contendente credibile per le prime posizioni, non solo per la zona Champions ma forse anche per qualcosa di più. Il sogno di correre per lo scudetto potrebbe concretizzarsi anche grazie a qualche nuovo rinforzo a gennaio, come l’attaccante brasiliano Richarlison, per il quale le cifre richieste di stanno abbassando.

Il giocatore verdeoro, in forza al Tottenham, è seguito da diverse squadre. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, esperto di mercato, ci starebbero pensando il Crystal Palace e il Flamengo, per un importo però decisamente abbordabile. Per l’affare potrebbero essere sufficienti tra i 25 e i 30 milioni di euro.

A queste condizioni, il Milan può effettivamente pensare a un nuovo colpo offensivo per aumentare le proprie chances di puntare alla vetta a fine campionato. Nkunku e Gimenez si sono sbloccati, Leao sta rientrando, ma avere potenza di fuoco in più non guasta. Anche perché il messicano, soprattutto, dovrà rispondere alle critiche piovute per un rendimento in campo non esaltante e non è detto che la sua posizione sia così salda.

Richarlison, bomber a caccia di riscatto: con il Milan può sfidare Conte

Buon inizio di stagione, invece, per Richarlison, autore di tre reti in sei gare di campionato. Il brasiliano ha vissuto annate altalenanti, ma sul suo valore c’è poco da discutere.

Lo scorso anno, pochissime reti a referto, ma stavolta è ripartito con presupposti migliori. Ai tempi del suo esordio al Tottenham, lo allenava Conte, che però non ottenne da lui grandi numeri, anzi. Ora, Richarlison potrebbe cercare di ottenere una ‘rivincita’, a distanza di diverso tempo.