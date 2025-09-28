Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, idea Richarlison a gennaio: arriva con lo sconto

Foto dell'autore

Per i rossoneri si fa largo la candidatura dell’attaccante del Tottenham, a metà stagione il suo arrivo può cambiare le carte per la corsa al titolo

Le prime giornate di questo campionato posizionano il Milan come una contendente credibile per le prime posizioni, non solo per la zona Champions ma forse anche per qualcosa di più. Il sogno di correre per lo scudetto potrebbe concretizzarsi anche grazie a qualche nuovo rinforzo a gennaio, come l’attaccante brasiliano Richarlison, per il quale le cifre richieste di stanno abbassando.

Richarlison
Milan, idea Richarlison a gennaio: arriva con lo sconto – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Il giocatore verdeoro, in forza al Tottenham, è seguito da diverse squadre. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, esperto di mercato, ci starebbero pensando il Crystal Palace e il Flamengo, per un importo però decisamente abbordabile. Per l’affare potrebbero essere sufficienti tra i 25 e i 30 milioni di euro.

A queste condizioni, il Milan può effettivamente pensare a un nuovo colpo offensivo per aumentare le proprie chances di puntare alla vetta a fine campionato. Nkunku e Gimenez si sono sbloccati, Leao sta rientrando, ma avere potenza di fuoco in più non guasta. Anche perché il messicano, soprattutto, dovrà rispondere alle critiche piovute per un rendimento in campo non esaltante e non è detto che la sua posizione sia così salda.

Richarlison, bomber a caccia di riscatto: con il Milan può sfidare Conte

Buon inizio di stagione, invece, per Richarlison, autore di tre reti in sei gare di campionato. Il brasiliano ha vissuto annate altalenanti, ma sul suo valore c’è poco da discutere.

Richarlison
Richarlison, bomber a caccia di riscatto: con il Milan può sfidare Conte – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Lo scorso anno, pochissime reti a referto, ma stavolta è ripartito con presupposti migliori. Ai tempi del suo esordio al Tottenham, lo allenava Conte, che però non ottenne da lui grandi numeri, anzi. Ora, Richarlison potrebbe cercare di ottenere una ‘rivincita’, a distanza di diverso tempo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie