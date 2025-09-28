Juventus, esplode nuovamente la polemica: “Gol irregolare”

Ennesimo caso arbitrale, la dinamica della convalida della rete subita fa discutere

Sabato di campionato movimentato per la Juventus, non soltanto per la squadra di Tudor, fermata sull’1-1 dall’Atalanta. Impegnata in campo anche la Next Gen in Serie C, in un match rocambolesco contro la Sambenedettese. Condizionato da un errore al Var, con la convalida di una rete irregolare.

I giovani bianconeri, due volte in svantaggio per la doppietta di Eusepi, avevano recuperato due volte il risultato, pareggiando prima con Deme e poi con Guerra. Al minuto 73, il fattaccio. La Sambenedettese torna in vantaggio con Zoboletti, in una azione in cui si ravvisa un chiaro tocco di mano. Il fermo immagine lascia pochi dubbi, l’irregolarità c’è, ma la rete è stata ugualmente convalidata, senza che la revisione tramite il Football Video Support, il sistema esistente in Serie C che analizza su richiesta episodi che rientrano nel protocollo Var, portasse risultati. Nel finale, quindi, Iaiunese ha chiuso i conti sul 4-2 per i marchigiani. Seconda sconfitta in campionato per gli uomini di Brambilla, che incassano un verdetto amaro e si lamentano per una ingiustizia arbitrale.

Juventus Next Gen, il FVS la penalizza ancora: il curioso precedente di agosto

Non l’unico caso in cui il FVS è andato a sfavore della Juve Next Gen. Già penalizzata ad agosto da un episodio piuttosto curioso, che ha portato a un cambio del protocollo in corso.

Nella gara esterna contro il Carpi, il giocatore della squadra di casa Lombardi era stato espulso dall’arbitro per seconda ammonizione per un tocco di braccio. Non potendosi intervenire per la revoca di secondi cartellini gialli, l’allenatore del Carpi, Stefano Cassani, aveva utilizzato la sua chiamata per chiedere il rosso diretto per un proprio calciatore. La revisione di tutta l’azione aveva portato quindi alla cancellazione della seconda ammonizione di Lombardi. Una mossa che aveva portato successivamente il designatore Orsato a vietare la richiesta di revisione contro la propria squadra.