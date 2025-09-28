Atalanta
Juve, Spalletti non è solo: testa a testa per l’eredità di Tudor

Bianconeri a secco di vittorie, la panchina può traballare: c’è l’ex ct della Nazionale in lizza, ma non è solo

Momento non semplice per la Juventus. Il club bianconero è reduce da tre pareggi consecutivi dopo l’1-1 interno con l’Atalanta. Un risultato che ha fatto piovere le critiche nei confronti di Igor Tudor. Il tecnico croato sta affrontando una serie complicata e le prossime gare, contro Villarreal in Champions League e contro il Milan in campionato.

Luciano Spalletti
Juventus, Spalletti o Palladino come eredi di Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it

A tal proposito abbiamo chiesto chi potrebbe ereditare il testimone dell’allenatore nel caso in cui le cose dovessero precipitare. E la scelta è ricaduta su due nomi in particolare. Un vero e proprio ballottaggio: Luciano Spalletti e Raffaele Palladino.

Juventus, Spalletti o Palladino per il dopo Tudor

A seguito infatti del terzo pareggio consecutivo bianconero, abbiamo chiesto attraverso un sondaggio pubblicato sul nostro account X su chi dovrebbe puntare la Juventus nel caso in cui le cose dovessero andare male.

Sondaggio post Tudor
Juve, Spalletti o Palladino per il dopo Tudor – Calciomercato.it

E per il 29% dei votanti ad ex aequo, il nome giusto è quello di Luciano Spalletti o di Raffaele Palladino. Entrambi i tecnici sono in attesa di una chiamata. Il primo dopo l’avventura alla guida della Nazionale che si è chiusa in modo pessimo, l’altro dopo la separazione con la Fiorentina, arrivata al termine della scorsa stagione. Anche le altre opzioni però hanno ricevuto un numero di voti piuttosto alto. Xavi è stato scelto dal 25,8% dei votanti. Lo spagnolo è al momento senza squadra da oltre una stagione, dopo che nell’estate 2024 il Barcellona ha preferito puntare su Hansi Flick. Da allora Xavi attende una chiamata, che al momento non è ancora arrivata. Chiamata che attende anche un altro ex ct della Nazionale, Roberto Mancini, al momento libero dopo la deludente esperienza alla guida dell’Arabia Saudita, dove è stato sostituito da Herve Renard. Per lui si era parlato anche di un “romantico” ritorno alla Sampdoria, soprattutto nel finale della scorsa stagione, ma il ritorno non si è mai concretizzato.

