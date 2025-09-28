Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Roma-Verona e Pisa-Fiorentina | Formazioni UFFICIALI LIVE

Foto dell'autore

Due gare in programma questa domenica, valide per la quinta giornata del campionato di Serie A, alle ore 15

Dopo il lunch match delle 12.30 tra Sassuolo e Udinese, prosegue la quinta giornata del campionato di Serie A con due partite in programma alle ore 15.

Gasperini osserva dalla panchina il derby Lazio-Roma
Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.it

La Roma, dell’allenatore Gian Piero Gasperini, si presenta a questo appuntamento col morale alle stelle dopo la vittoria ottenuta nel derby della Capitale contro la Lazio di Maurizio Sarri e in Europa League sul campo del Nizza, grazie alle reti dei difensori Ndicka e Mancini.

Di contro, il Verona di Paolo Zanetti nel turno precedente ha fermato sul pareggio, tra le mura amiche, la Juventus di Igor Tudor grazie alla rete, su rigore, realizzata da Orban. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-VERONA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 12; Juventus* 11; Milan, Roma, Inter*, Atalanta* e Cremonese* 9; Como* 8; Udinese* e Cagliari* 7; Bologna e Sassuolo* 6; Torino 4; Lazio e Verona 3; Fiorentina, Genoa e Parma 2; Pisa e Lecce 1

*una partita in più

L’altra partita è un sentito derby toscano che vede di fronte il Pisa e la Fiorentina, due squadre che vivono un momento decisamente delicato.

Pioli osserva la squadra prima di una partita della Fiorentina
Pioli (LaPresse) – Calciomercato.it

I padroni di casa, guidati in panchina dall’ex della sfida Alberto Gilardino, sono reduci dalla sconfitta esterna patita contro il Napoli di Antonio Conte, nonostante una buona prestazione offerta. Terzo ko consecutivo e un solo punto in classifica per i nerazzurri.

Situazione analoga per i viola dell’allenatore Stefano Pioli, avanti di un solo punto in classifica e sconfitti in casa dal lanciatissimo Como di Cesc Fabregas. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio dell’Arena Garibaldi di Pisa.

FORMAZIONI UFFICIALI PISA-FIORENTINA

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Nzola. All. Gilardino

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pablo Marì, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 12; Juventus* 11; Milan, Roma, Inter*, Atalanta* e Cremonese* 9; Como* 8; Udinese* e Cagliari* 7; Bologna e Sassuolo* 6; Torino 4; Lazio e Verona 3; Fiorentina, Genoa e Parma 2; Pisa e Lecce 1

*una partita in più

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie