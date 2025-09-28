Atalanta
DIRETTA Serie A, Milan-Napoli | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la domenica della quinta giornata del campionato di Serie A con il big match tra i rossoneri e gli azzurri

Dopo le gare del pomeriggio, arriva la partita più attesa della domenica, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, tra due squadre che vivono un buon momento di forma.

Conte e Allegri si affrontano con espressioni arrabbiate
Conte e Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it

Il Milan padrone di casa, guidato in panchina da Massimiliano Allegri, è reduce dal rotondo 3-0 rifilato in Coppa Italia al Lecce di Eusebio Di Francesco. Stesso risultato anche con l’Udinese, questa volta in trasferta, nel precedente turno di campionato.

Di contro, il Napoli campione d’Italia in carica di Antonio Conte, a punteggio pieno dopo quattro partite, arriva a questo appuntamento dopo la vittoria nel monday night contro il Pisa di Alberto Gilardino. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-NAPOLI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Gimenez. All. Allegri

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* e Roma punti 12; Juventus 11; Milan*, Roma, Inter, Atalanta, Bologna e Cremonese 9; Como 8; Udinese e Cagliari 7; Sassuolo 6; Torino* 4; Lazio*, Verona e Fiorentina 3; Pisa, Genoa* e Parma* 2; Lecce 1

*una partita in meno

