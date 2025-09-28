DIRETTA Serie A, Lecce-Bologna | Formazioni UFFICIALI LIVE

Aperitivo insieme a salentini ed emiliani: calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale

In attesa del big match Milan-Napoli, la quinta giornata di Serie A prevede alle 18 il fischio d’inizio di Lecce-Bologna. Una sfida che, alla luce dei risultati sin qui ottenuti in campionato, è già di vitale importanza per i padroni di casa, reduci da quattro sconfitte consecutive, Coppa Italia compresa.

A scatenare i primi campanelli d’allarme tra i tifosi giallorossi è stata soprattutto la disfatta interna contro il Cagliari in quello che era, a tutti gli effetti, uno scontro diretto per la salvezza. Ferma ad un punto in classifica, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco è quasi obbligata a vincere per ottenere una vitale boccata d’ossigeno.

Di fronte, ci sarà un undici reduce dalle fatiche di Europa League. Sconfitto dall’Aston Villa nonostante una buona prestazione, il team guidato da Vincenzo Italiano proverà a rispettare un trend che in questo avvio di stagione l’ha visto sempre vincere dopo una sconfitta. Calciomercato.it seguirà la partita dello stadio “Via del Mare” in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lecce-Bologna

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. All. Italiano

ARBITRO: la partita verrà arbitrata da Francesco Fourneau. Il fischietto della sezione di Roma torna in Salento dopo otto mesi, quando aveva diretto proprio la sfida tra giallorossi e rossoblu, terminata 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Roma* punti 12; Juventus* 11; Milan, Roma, Inter*, Atalanta* e Cremonese* 9; Como* 8; Udinese* e Cagliari* 7; Bologna e Sassuolo* 6; Torino 4; Lazio, Verona e Fiorentina* 3; Pisa*, Genoa e Parma 2; Lecce 1

*una partita in più