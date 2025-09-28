Bufera Juve: “Tudor via subito”, ecco il sostituto

Il tecnico croato sotto attacco, la sua squadra delude e rallenta ancora: i primi nomi per prendere il suo posto in panchina a Torino

Ha inquadrato positivamente l’1-1 con l’Atalanta per la sua Juventus, Igor Tudor, ma non tutti la vedono così, anzi. Dopo il match con i bergamaschi, sono in tanti a essere perplessi. E a chiedere l’addio del tecnico croato alla panchina bianconera. Tra i possibili sostituti, rispuntano Luciano Spalletti e Roberto Mancini.

Questo, almeno, il tenore di diversi commenti sui social. Al termine di Juve-Atalanta, molti messaggi che lamentano le poche idee e la poca concretezza della Juve di Tudor, squadra solida ma non in grado, così com’è, di salire ulteriormente di livello. Sotto accusa la prestazione, le scelte dell’allenatore, ma non soltanto. Ce n’è anche per la dirigenza, che con le sue decisioni sta influenzando un momento storico non particolarmente brillante, tutt’altro, per il club. Ecco una serie di messaggi tratti da ‘X’:

Cambiamo ora.

Prendiamo Luciano.

Non andiamo da nessuna parte.

Chi non lo ha ancora capito non sa cosa sia la Juventus.

Grazie Igor ma sei scarso più del pensatore.#JuventusAtalanta — Lapo Nero (@LapoNero) September 27, 2025

Un paio di cose. Avevo manifestato perplessità su David e qui i soliti manganellatori fanatici si erano scatenati. Poi avevo detto che Tudor passava più tempo a lamentarsi che a spiegare come migliorare la Juve: idem come sopra. Nulla è perduto, ma entrambi devono dare di più. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) September 28, 2025

Abbiamo cambiato Dirigenti Abbiamo cambiato Allenatori Abbiamo Cambiato Staff Abbiamo Cambiato Giocatori Le Abbiamo Provate Tutte

Ma negli ultimi 5 anni nemmeno l’ombra di Vera #Juventus Il Minimo Comune Denominatore di Questi Anni di Flop?

Solo LUI#Elkann#JuventusAtalanta pic.twitter.com/C8GCjfDtYR — K!NO (@Kino16K) September 28, 2025

Il problema della Juventus è a centrocampo roba risaputa e insoluta. La terza rimonta premia la determinazione della squadra ma apre riflessioni su un futuro complicato se Tudor non si inventa qualcosa. Domanda: palle gol per Openda e Vlahovic? Zero… #JuventusAtalanta — Vittorio Oreggia (@vitoreggia62) September 27, 2025

Il problema è lo stesso dell’ anno scorso; dopo 6 partite non si è ancora capito quale sia la formazione titolare. #Juventus #JuventusAtalanta #Tudor — Roberto Otrebor (@RobertoFi89) September 28, 2025

#JuventusAtalanta

Non c’è 2 senza 3.

Stavolta è andata male a Tudor che aveva sfangato match persi co 1 vittoria e 1 pareggio in extremis.

Non tutte le ciambelle riescono col buco, persino 20 minuti in 11 vs 10.

Allenatore mediocre idem team con giocatori NON da Juventus. pic.twitter.com/6SAnFbfmPa — Lello Pinto (@Raffael09417931) September 28, 2025

Spalletti manco gratis. Allenatore arrogante e presuntuoso. Roberto Mancini è più adeguato perché ha voglia di rivincita. E farlo con noi è più sfizioso — Gianluigi (@Gianlui78807380) September 27, 2025

Tudor è un preparatore atletico, non un allenatore. Vogliamo che venga licenziato immediatamente. Non vogliamo ascoltare le sue sciocchezze. #TudorOUT pic.twitter.com/X1tm2Qm1W8 — Doruk Gölbaşı (@DorukGolbasi) September 27, 2025

Le prossime sfide con Villarreal e Milan si annunciano già caldissime. Sia in Champions che in campionato, si tratta di sfide in cui c’è da fare risultato, per poter effettivamente puntare in alto. Dopo tre pareggi di fila, la Juve deve provare a cambiare marcia.