Bufera Juve: “Tudor via subito”, ecco il sostituto

Il tecnico croato sotto attacco, la sua squadra delude e rallenta ancora: i primi nomi per prendere il suo posto in panchina a Torino

Ha inquadrato positivamente l’1-1 con l’Atalanta per la sua Juventus, Igor Tudor, ma non tutti la vedono così, anzi. Dopo il match con i bergamaschi, sono in tanti a essere perplessi. E a chiedere l’addio del tecnico croato alla panchina bianconera. Tra i possibili sostituti, rispuntano Luciano Spalletti e Roberto Mancini.

Igor Tudor
Bufera Juve: "Tudor via subito", ecco il sostituto -Calciomercato.it

Questo, almeno, il tenore di diversi commenti sui social. Al termine di Juve-Atalanta, molti messaggi che lamentano le poche idee e la poca concretezza della Juve di Tudor, squadra solida ma non in grado, così com’è, di salire ulteriormente di livello. Sotto accusa la prestazione, le scelte dell’allenatore, ma non soltanto. Ce n’è anche per la dirigenza, che con le sue decisioni sta influenzando un momento storico non particolarmente brillante, tutt’altro, per il club. Ecco una serie di messaggi tratti da ‘X’:

Le prossime sfide con Villarreal e Milan si annunciano già caldissime. Sia in Champions che in campionato, si tratta di sfide in cui c’è da fare risultato, per poter effettivamente puntare in alto. Dopo tre pareggi di fila, la Juve deve provare a cambiare marcia.

