Allegri: “Fatti passi avanti, Modric troppo intelligente. E su Juve-Milan…”

Il tecnico rossonero è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il sofferto successo sul Napoli nel posticipo domenicale

Un Massimiliano Allegri evidentemente raggiante quello che si è presentato ai microfoni di ‘DAZN‘ dopo il fischio finale di Milan-Napol. I rossoneri compiono un’impresa battendo il Napoli 2-1 grazie ai gol Saelemaekers e Pulisic e piazzandosi dritto in cima alla classifica di Serie A proprio al pari degli azzurri.

Dopo un grande primo tempo il ‘Diavolo’, complice pure l’espulsione di Pervis Estupinan poco prima dell’ora di gioco, ha abbassato il baricentro concentrandosi esclusivamente sul difendere il vantaggio acquisito nella prima frazione di gioco. Tre punti pesantissimi come anche l’assenza del laterale dell’Ecuador.

“Sono contento, è stato un test molto importante molto difficile. Il Napoli ha grande qualità, nel secondo tempo l’espulsione ci ha costretto a giocare in un certo modo ma difendendo così difficilmente si prende gol. Siamo solo all’inizio, dobbiamo goderci la serata ma da domani pensiamo all’ultima partita prima della sosta. Senso di gruppo? Dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo fatto un passettino in avanti, non sarebbe successo niente se fosse finita in pareggio visto le cose in campo. Di partite sofferte ne avremo ancora, i ragazzi hanno meritato di vincere. Leao è in ritardo di condizione, Nkunku sta facendo bene.

“Sin dalla prima partita contro il Liverpool giocavamo così, dipende dalle caratteristiche dei due trequartisti ma abbiamo sempre lavorato così ma vediamo se ci saranno delle soluzioni diverse che ci potranno servire”

Sull’attacco: “Abbiamo Leao, Gimenez, Nkunku ma anche Loftus-Cheek. 5 per 3 posti, Leao deve recuperare la condizione. Spiace che Nkunku non sia entrato, è molto bravo nella gestione della partita. Gimenez ha fatto molto bene ma stasera è stata una partita diversa visto che siamo rimasti in 10”.

Su Modric anche in fase di intercettazione: “Luka è un giocatore talmente intelligente… In Serie A ti dà qualità, sa gestirti meglio ed è troppo intelligente anche nelle chiusure. Cremonese? Abbiamo preso 2 gol su 2 occasioni e negli unici 2 tiri, senza che Maignan facesse una parata. Più si gioca insieme e più ci si migliora. Juve-Milan? Ne ho fatte un po’ di qui e un po’ di là, sarà una bellissima partita”