Tudor vede il bicchiere mezzo pieno, poi spiega l’infortunio di Bremer

Le parole del tecnico bianconero nel post partita della sfida contro l’Atalanta: ecco tutti i temi toccati

Pareggio che lascia l’amaro in bocca alla Juventus quello maturato all’Allianz Stadium contro un’Atalanta fortemente rimaneggiata. Non pagano i dividendi le scelte iniziali di Tudor, costretto a ricorrere alla panchina per riprendere in mano una partita che si era fatta piuttosto stregata. Altra frenata e nuovo passo indietro per i bianconeri. Ai microfoni di DAZN, queste le parole del tecnico croato:

PARTITA TRA LUCI ED OMBRE – “Bicchiere mezzo pieno perché abbiamo fatto una grande prestazione soprattutto nel primo tempo. Partita seria contro una squadra che gioca in Champions: match difficile, giusto, bello. Come sta Bremer? Vediamo, per me non è niente di grave, aveva speso tanto contro un avversario come Krstovic”.

PRESTAZIONE DI THURAM – “Sta bene, ha fatto un ottimo primo tempo. Non mi è dispiaciuto; sono molto contento di lui, è un giocatore importante per noi”.

ROTAZIONI OFFENSIVE – “Ci sono già certezze: tre giocatori come punta centrale. Devo essere bravo a scegliere i giocatori giusti per la posizione giusta sia dall’inizio che a gara in corso. Openda vuole spazio da attaccare, David vuole stare più in area, Dusan è punta centrale: devo essere bravi a farli integrare nel nostro sistema di gioco. Oggi non c’era Conceicao che è importante per noi, ma è tutto ok per la Champions”.

CABAL E ADZIC – “Cabal sta lavorando bene, lo apprezzavo già da prima. Era nell’idee di farlo giocare comunque: sono veramente felice per lui. Come reagirà Adzic? Un ragazzo che si è meritato di giocare titolare, con qualità: nell’occasione del gol è stato leggero e ha pagato, fa parte del percorso”.