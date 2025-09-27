Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

“Spavento Inter a Cagliari”: visto dai tifosi in tv, ecco di chi si tratta

Foto dell'autore

Non si è fatta attendere la presa di posizione: risvolti immediati e nuovo polverone, tutti i dettagli

Si chiuderà tra pochi istanti il primo tempo dell’Unipol Domus tra Cagliari ed Inter. Match partito subito a spron battuto soprattutto per merito di Lautaro Martinez, il cui preciso colpo di testa su cross al bacio di Bastoni ha permesso ai nerazzurri di stappare l’incontro.

Christian Chivu, allenatore dell'Inter
“Spavento Inter a Cagliari”: visto dai tifosi in tv, ecco di chi si tratta (LaPresse) – Calciomercato.it

Tante buone indicazioni per Chivu, a partire dalla capacità di uscire dal pressing dei rossoblu con la qualità nel palleggio utile ad esorcizzare il pressing – non sempre convinto – dei padroni di casa. Volendo trovare una pecca, fino a questo momento non ha convinto la prestazione di Luis Henrique. Schierato al posto di Dumfries, l’ex Marsiglia si è reso protagonista di un paio di sbavature. Una, in occasione di una rimessa laterale piuttosto scialba, ha fatto subito il giro del web:

Cagliari-Inter, critiche social ‘contro’ Luis Henrique: la sua prova non sta convincendo

Poco convincente in zona offensiva e piuttosto svagato quando è stato chiamato in causa in alcune diagonali difensivo: Luis Henrique non ha calamitato molti consensi dai suoi tifosi, almeno questa sera.

Luis Henrique al momento dell'uscita dal campo
Cagliari-Inter, critiche social ‘contro’ Luis Henrique: la sua prova non sta convincendo (LaPresse) – Calciomercato.it

Va detto però che i nerazzurri hanno comunque rischiato pochissimo su entrambe le fasce, riducendo al minimo quelle sbavature che avevano caratterizzato le ultime uscite. Staremo a vedere se e lungo quali binari il secondo tempo potrà regalare nuovi spunti a riguardo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie