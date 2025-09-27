“Spavento Inter a Cagliari”: visto dai tifosi in tv, ecco di chi si tratta

Non si è fatta attendere la presa di posizione: risvolti immediati e nuovo polverone, tutti i dettagli

Si chiuderà tra pochi istanti il primo tempo dell’Unipol Domus tra Cagliari ed Inter. Match partito subito a spron battuto soprattutto per merito di Lautaro Martinez, il cui preciso colpo di testa su cross al bacio di Bastoni ha permesso ai nerazzurri di stappare l’incontro.

Tante buone indicazioni per Chivu, a partire dalla capacità di uscire dal pressing dei rossoblu con la qualità nel palleggio utile ad esorcizzare il pressing – non sempre convinto – dei padroni di casa. Volendo trovare una pecca, fino a questo momento non ha convinto la prestazione di Luis Henrique. Schierato al posto di Dumfries, l’ex Marsiglia si è reso protagonista di un paio di sbavature. Una, in occasione di una rimessa laterale piuttosto scialba, ha fatto subito il giro del web:

Luis henrique con la maglia n.11…

Ogni volta che lo vedo di spalle penso in automatico che sia correa e mi spavento.

Poi mi ricordo che è luis henrique e rimango spaventato. — Bari24 🇦🇷⭐⭐⭐ (@Bari248) September 27, 2025

Mamma mia la rimessa laterale di Luis Henrique è una delle cose più brutte che abbia mai visto dai tempi delle magie di Kondogbia — Elio Mirani (@MrElioMirani) September 27, 2025

Chivu stava ridendo in faccia a Luis Henrique. Siamo in pienissima banter era — smg (@1908Smg) September 27, 2025

Luis henrique è uno dei giocatori più scarsi che abbia mai visto ai livelli veramente di dodò — Franco Pippato (@FPippato) September 27, 2025

Que pesimo jugador es luis henrique — Eduardo (@eduardojl04) September 27, 2025

Cagliari-Inter, critiche social ‘contro’ Luis Henrique: la sua prova non sta convincendo

Poco convincente in zona offensiva e piuttosto svagato quando è stato chiamato in causa in alcune diagonali difensivo: Luis Henrique non ha calamitato molti consensi dai suoi tifosi, almeno questa sera.

Va detto però che i nerazzurri hanno comunque rischiato pochissimo su entrambe le fasce, riducendo al minimo quelle sbavature che avevano caratterizzato le ultime uscite. Staremo a vedere se e lungo quali binari il secondo tempo potrà regalare nuovi spunti a riguardo.