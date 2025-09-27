Atalanta
Sarri stravolge la Lazio: cambio modulo e un titolare fuori rosa

Il tecnico dei capitolini al bivio, la doppia mossa che cambia tutto: sorpresa generale

Cambiamenti importanti in vista per la Lazio, stando alle ultime notizie che giungono da Formello. Per rispondere alle difficoltà della sua squadra in questo inizio di stagione, Maurizio Sarri starebbe pensando a modificare il suo classico 4-3-3, ma anche all’esclusione dalla lista di Dele-Bashiru.

E’ quanto viene riportato dall’edizione odierna del ‘Messaggero’, che spiega come nei pensieri del tecnico ci sarebbe l’idea di un 4-2-3-1. Il tutto per fronteggiare l’emergenza a centrocampo dopo lo stop di Rovella, che rischia di rimanere fuori a lungo. Sarri in particolare pensa al reintegro di Basic e l’idea solo da ufficializzare è quella di escludere dalla lista Dele-Bashiru.

Il nazionale nigeriano era stato sempre titolare nelle prime quattro di campionato, ma dovrà stare fuori un mese dopo l’infortunio rimediato nel derby. Al momento, da scartare l’eventualità di adattare come centrocampista qualcuno tra Gila, Nuno Tavares e Zaccagni. Per il tecnico toscano, che ha fatto del 4-3-3 un marchio di fabbrica ormai da diversi anni, sarebbe una sorta di rivoluzione copernicana.

Lazio, a Genova bisogna vincere: la classifica piange, Sarri cerca la svolta

Del resto, è il momento di inventarsi qualcosa per uscire da una situazione che, in questo inizio di stagione, non è affatto positiva. Tre sconfitte e la sola vittoria col Verona, pur nelle difficoltà derivate dal blocco del mercato è un rendimento che non soddisfa le aspettative della piazza.

Lunedì, la sfida con il Genoa è da non fallire, occorre iniziare a fare punti per cercare di risalire e non accumulare già troppo ritardo rispetto alle posizioni europee della classifica. A Marassi, si prevede un match ad alta tensione e tutti saranno chiamati a dare il massimo, per cercare una svolta. Un altro risultato negativo aprirebbe ufficialmente la crisi.

