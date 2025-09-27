PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-INTER 0-2: è la notte di Pio Esposito. Flop Luis Henrique, Obert da incubo

Voti, top e flop della sfida andata in scena all’Unipol Domus e valevole per la quinta giornata di di Serie A

L’Inter vince in casa del Cagliari conquistando la terza vittoria consecutiva Champions compresa. È la serata degli attaccanti, Lautaro Martinez apre e Pio Esposito cala il sipario poco dopo l’ingresso in campo. Primo gol in Serie A per il classe 2005 e Chivu accorcia dalla vetta in attesa di Milan-Napoli di domani sera.

Pagelle Cagliari-Inter

CAGLIARI

TOP Caprile 6,5 – L’Inter non lo chiama molto in causa, ma su Thuram fa un paratone. Efficace e pronto come deve essere un gran portiere. Ausilio avrà preso appunti.

Mina 6

Ze Pedro 5 – Dal 58′ Felici 6,5

Palestra 5,5

Deiola 5 – FLOP Dal 58′ Gaetano 5 – Grandi aspettative per il suo ingresso in campo, ma non riesce a dare quel qualcosa in più. Ha sempre un tempo di troppo.

FLOP Obert 5 – Si perde facilmente Lautaro nell'azione del gol, frettoloso e impreciso nelle giocate. Dal 78′ Idrissi s.v.

S.Esposito 6

Belotti 6 – TOP Dal 44′ Prati 6,5 – Ha idee e il merito di dare un po' di qualità nonché vivacità alla manovra.

INTER

Martinez 6

Akanji 6,5

De Vrij 7

Bastoni 7

FLOP Luis Henrique 5 – Prima da titolare da dimenticare. Presagi di partita in salita fin dall'inizio, quando non riesce a eseguire nel modo giusto una semplice rimessa laterale. Sembra un corpo estraneo. Dal 72′ Dumfries s.v.

Carlos Augusto 6 – Dal 46′ Dimarco 7

Thuram 6,5 – TOP Dal 64′ Pio Esposito 7 – Entra e chiude la partita. Non poteva esserci momento migliore per il primo gol in Serie A.

ARBITRO E VAR

Piccinini 6

Mastrodonato 6

Tabellino Cagliari-Inter 0-2

MARCATORI: Lautaro Martinez 9′

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Luperto, Mina, Ze Pedro (58′ Felici); Palestra, Deiola (58′ Gaetano), Adopo, Obert (78′ Idrissi); Folorunsho (78′ Borrelli), Sebastiano Esposito; Belotti (44′ Prati). All.: Pisacane

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella (64′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto (46′ Dimarco); Lautaro, Thuram (64′ Pio Esposito). All.: Chivu

ARBITRO: Piccinini di Forlì

AMMONITI: Carlos Augusto

NOTE – Tre i minuti di recupero nel primo tempo, altrettanti nel secondo.