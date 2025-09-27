Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-INTER 0-2: è la notte di Pio Esposito. Flop Luis Henrique, Obert da incubo

Foto dell'autore

Voti, top e flop della sfida andata in scena all’Unipol Domus e valevole per la quinta giornata di di Serie A

L’Inter vince in casa del Cagliari conquistando la terza vittoria consecutiva Champions compresa. È la serata degli attaccanti, Lautaro Martinez apre e Pio Esposito cala il sipario poco dopo l’ingresso in campo. Primo gol in Serie A per il classe 2005 e Chivu accorcia dalla vetta in attesa di Milan-Napoli di domani sera.

Pio Esposito esulta dopo il gol in Cagliari-Inter
PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-INTER 0-2: è la notte di Pio Esposito. Flop Luis Henrique, Obert da incubo (LaPresse) – Calciomercato.it

Pagelle Cagliari-Inter

CAGLIARI

  • TOP Caprile 6,5 – L’Inter non lo chiama molto in causa, ma su Thuram fa un paratone. Efficace e pronto come deve essere un gran portiere. Ausilio avrà preso appunti.
  • Luperto 5
  • Mina 6
  • Ze Pedro 5 – Dal 58′ Felici 6,5
  • Palestra 5,5
  • Deiola 5 – FLOP Dal 58′ Gaetano 5 – Grandi aspettative per il suo ingresso in campo, ma non riesce a dare quel qualcosa in più. Ha sempre un tempo di troppo.
  • Adopo 5
  • FLOP Obert 5 – Si perde facilmente Lautaro nell’azione del gol, frettoloso e impreciso nelle giocate. Dal 78′ Idrissi s.v.
  • Folorunsho 6 – Dal 78′ Borrelli s.v.
  • S.Esposito 6
  • Belotti 6 – TOP Dal 44′ Prati 6,5 – Ha idee e il merito di dare un po’ di qualità nonché vivacità alla manovra.
  • All.Pisacane 5,5

INTER

  • Martinez 6
  • Akanji 6,5
  • De Vrij 7
  • Bastoni 7
  • FLOP Luis Henrique 5 – Prima da titolare da dimenticare. Presagi di partita in salita fin dall’inizio, quando non riesce a eseguire nel modo giusto una semplice rimessa laterale. Sembra un corpo estraneo. Dal 72′ Dumfries s.v.
  • Barella 6 – FLOP Dal 64′ Frattesi 5 – Chi l’ha visto?
  • TOP Calhanoglu 7 – Qualità e sostanza senza pause. Il palo gli nega la gioia del gol.
  • Mkhitaryan 6
  • Carlos Augusto 6 – Dal 46′ Dimarco 7
  • Thuram 6,5 – TOP Dal 64′ Pio Esposito 7 – Entra e chiude la partita. Non poteva esserci momento migliore per il primo gol in Serie A.
  • TOP Lautaro Martinez 7 – Torna titolare e castiga alla prima occasione. Poi tanto sacrificio e botte (prese).
  • All.: Chivu 6

ARBITRO E VAR

  • Piccinini 6
  • Mastrodonato 6

Tabellino Cagliari-Inter 0-2

MARCATORI: Lautaro Martinez 9′

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Luperto, Mina, Ze Pedro (58′ Felici); Palestra, Deiola (58′ Gaetano), Adopo, Obert (78′ Idrissi); Folorunsho (78′ Borrelli), Sebastiano Esposito; Belotti (44′ Prati). All.: Pisacane

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella (64′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto (46′ Dimarco); Lautaro, Thuram (64′ Pio Esposito). All.: Chivu

ARBITRO: Piccinini di Forlì
AMMONITI: Carlos Augusto
NOTE – Tre i minuti di recupero nel primo tempo, altrettanti nel secondo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie