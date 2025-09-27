Milan-Napoli, Conte davvero nei guai: altri due ko nello stesso ruolo

In vista del big match di domani sera, il mister campione d’Italia perde altri pezzi: non solo Rrahmani e Buongiorno, due titolari out a San Siro

Non ce la fa Amir Rrahmani, che ha accusato ulteriori problemi negli ultimi giorni in avvicinamento a Milan-Napoli. E oltre ad Alessandro Buongiorno, che ha avuto problemi muscolari durante la sfida contro il Pisa, Antonio Conte perde anche i due terzini.

Infatti, Spinazzola e Olivera non giocheranno Milan-Napoli a causa di un affaticamento. E visto che mercoledì 1 ottobre gli azzurri giocheranno la seconda sfida di Champions League, Conte non vuole rischiarli. Bisogna ricordare che Di Lorenzo è squalificato contro lo Sporting e Mazzocchi non è in lista UEFA.

Poco fa Antonio Conte aveva anticipato i tanti infortunati in conferenza stampa: “Non è stata una settimana fortunata, Buongiorno e Rrahmani non ci saranno. E ci sono stati altri problemi. Durante l’annata arrivano i problemi, a volte capita che arrivino tutti insieme”. I problemi in più a cui si riferiva il tecnico erano appunto Spinazzola e Olivera, due giocatori praticamente nello stesso ruolo.

L’allenatore salentino ha poi proseguito sulla partita: “Milan favorito? Non si tratta di essere favorito o non favorito. Io trovo folle che qualcuno ci desse favorito perché eravamo arrivati decimi e avevamo problematiche serie. Non mi permetto di dire che sia favorito, ma dico che Inter, Juventus, Milan per storia e per patrimonio hanno sempre scritto pagine importanti. Sono comunque squadre forti. Noi pensiamo a concentrarci e dare del nostro meglio”.