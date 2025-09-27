Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan-Napoli, Conte davvero nei guai: altri due ko nello stesso ruolo

Foto dell'autore

In vista del big match di domani sera, il mister campione d’Italia perde altri pezzi: non solo Rrahmani e Buongiorno, due titolari out a San Siro

Non ce la fa Amir Rrahmani, che ha accusato ulteriori problemi negli ultimi giorni in avvicinamento a Milan-Napoli. E oltre ad Alessandro Buongiorno, che ha avuto problemi muscolari durante la sfida contro il Pisa, Antonio Conte perde anche i due terzini.

antonio conte dispiaciuto
Antonio Conte (LaPresse) – calciomercato.it

Infatti, Spinazzola e Olivera non giocheranno Milan-Napoli a causa di un affaticamento. E visto che mercoledì 1 ottobre gli azzurri giocheranno la seconda sfida di Champions League, Conte non vuole rischiarli. Bisogna ricordare che Di Lorenzo è squalificato contro lo Sporting e Mazzocchi non è in lista UEFA.

Poco fa Antonio Conte aveva anticipato i tanti infortunati in conferenza stampa: “Non è stata una settimana fortunata, Buongiorno e Rrahmani non ci saranno. E ci sono stati altri problemi. Durante l’annata arrivano i problemi, a volte capita che arrivino tutti insieme”. I problemi in più a cui si riferiva il tecnico erano appunto Spinazzola e Olivera, due giocatori praticamente nello stesso ruolo.

L’allenatore salentino ha poi proseguito sulla partita: “Milan favorito? Non si tratta di essere favorito o non favorito. Io trovo folle che qualcuno ci desse favorito perché eravamo arrivati decimi e avevamo problematiche serie. Non mi permetto di dire che sia favorito, ma dico che Inter, Juventus, Milan per storia e per patrimonio hanno sempre scritto pagine importanti. Sono comunque squadre forti. Noi pensiamo a concentrarci e dare del nostro meglio”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie