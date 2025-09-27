Juve, niente vetta: con l’Atalanta finisce 1-1. Perla di Sulemana, Cabal entra e pareggia

Partita intensa allo Stadium decisa da due bei gol: i bianconeri falliscono il sorpasso al Napoli

Juve e Atalanta pareggiano 1-1 all’Allianz Stadium al termine di una partita molto tattica, difficile per entrambe le formazioni. Un gol per parte che fa più felice la squadra di Juric, che sale a quota 9 restando imbattuta dopo tre pareggi e due vittorie. Soprattutto avendo pure finito la partita in 10 per il rosso a De Roon. Un po’ di delusione per i bianconeri, che falliscono il sorpasso e la vetta solitaria (anche se provvisoria) al Napoli. Tudor sale così a 11 restando al terzo posto e rischiando di scivolare in classifica.

Una partita a due volti se vogliamo, perché nel primo tempo a fare la partita è nettamente la Juventus. La squadra di Tudor cerca di creare gioco, ha le occasioni più importanti. La prima a inizio partita con il colpo di testa di Pierre Kalulu che sbatte sul palo. Poi l’ottima azione che Adzic per poco non capitalizza con una bella conclusione rasoterra salvata da Carnesecchi. Poi qualche altro presupposto, ma niente di particolare per i bianconeri.

L’Atalanta dal canto suo gioca sempre in ripartenza, Bellanova arriva più di una volta pericolosamente sul fondo, ma senza trovare peso lì davanti. Comunque una partita abbastanza bloccata, stappata dalla super giocata di Sulemana che fa tutto da solo nel recupero del primo tempo e buca Di Gregorio. Gol bellissimo che gela l’Allianz Stadium.

Juve-Atalanta, Cabal entra e segna subito: Tudor resta dietro Milan e Napoli

Nell’intervallo Tudor non cambia, ma nel corso del secondo tempo manda in campo Vlahovic, tenuto fuori per Openda e Adzic, oltre a Zhegrova, McKennie e Joao Mario. La Juve però fa fatica ad arrivare a concludere mntre l’Atalanta ha le occasioni migliori della partita: Bellanova di testa, poi quella incredibile per Krstovic che cestina tutto a tu per tu con Di Gregorio. A poco meno di 20 minuti dalla fine Tudor deve rinunciare a Bremer che chiede il cambio (ansia dopo lo stop a Verona), al suo posto entra Cabal ed è qui la svolta.

Liscio in area di Kossounou che consegna il pallone proprio a Cabal, lesto e cinico nel controllare bene e battere Carnesecchi con l’esterno per l’1-1 al 78′. Tempo un paio di minuti e la partita vive un altro episodio fondamentale: l’espulsione di De Roon per il secondo giallo del suo match. Ovviamente la Juve riprende fiducia e preme con la Dea rintanata. All’89’ occasione colossale per McKennie, ma Carnesecchi è bravissimo.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 12; Juventus* 11; Milan, Roma, Atalanta* e Cremonese* 9; Como* 8; Udinese, Cagliari 7; Inter e Bologna 6; Torino 4; Lazio, Sassuolo e Verona 3; Fiorentina, Genoa e Parma 2; Pisa e Lecce 1.

*una partita in più

RIEPILOGO RISULTATI

Como-Cremonese 1-1

Juventus-Atalanta 1-1

Cagliari-Inter ore 20.45

Sassuolo-Udinese domani ore 12.30

Fiorentina-Pisa domani ore 15

Roma-Verona domani ore 15

Lecce-Bologna domani ore 18

Milan-Napoli domani ore 20.45

Parma-Torino lunedì ore 18.30