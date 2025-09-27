Juve e Milan, svelati i colpi di gennaio: “Orsolini, Scamacca e Verratti” | ESCLUSIVO

Le squadre di Tudor e Allegri pronte a sfidarsi sul mercato. Intanto il talent scout Michele Fratini fa il punto su Spalletti

È passato meno di un mese dalla chiusura della sessione estiva di mercato, ma i top club di Serie A stanno già guardando a gennaio per mettere a segno i colpi che non sono riusciti a chiudere entro lo scorso primo settembre. È il caso di Juventus e Milan, che cercano rispettivamente rinforzi a centrocampo e in attacco per migliorare le rose di Tudor e Allegri.

Per fare il punto della situazione, nel corso della trasmissione ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sulla pagina Youtube di CMIT è intervenuto in esclusiva il noto talent scout Michele Fratini: “Nonostante stia andando abbastanza bene e stia rispondendo bene alle provocazioni dei tifosi, mi aspetto che la Juventus possa cedere Vlahovic a gennaio, sia per monetizzare e sia per avere le risorse necessarie a fare nuovi acquisti”.

“Come esterno destro i bianconeri rivorrebbero un ex come Orsolini, valutato 25 milioni dal Bologna, che lo comprò per appena 6 milioni. Ora è maturato ed esploso anche in chiave Nazionale. In mediana la Juve sogna di riportare in Italia Marco Verratti, che non ha mai giocato in Serie A, essendo andato direttamente dal Pescara in Serie B al Psg”.

“Ho letto in una recente intervista che lui vorrebbe tornare e la Juventus è la favorita insieme al Milan, che vorrebbe mettere Verratti accanto a Modric. I bianconeri lo hanno corteggiato moltissimo, può essere uno scenario da tenere vivo. Campione d’Europa poi sparito dalla Nazionale, capisco che sia andato in Qatar, ma resta un giocatore di grandissima qualità”.

Calciomercato Milan, Fratini: “Piace Scamacca. Spalletti sogna la Fiorentina”

“Il Milan in attacco sta andando su un italiano che Tare voleva già portare alla Lazio, ossia Gianluca Scamacca. L’Atalanta non vuole farne a meno, ma ha preso Krstovic in quel ruolo, dove ci sono pure Maldini e non solo. I rossoneri vogliono un bomber che sfonda le porte: se sta bene è fortissimo, immagino già gli assist di Pulisic e Leao per lui, davvero tanta roba” prosegue Michele Fratini.

“Ho visto Spalletti a Viareggio in occasione dell’inaugurazione dello stadio ‘Dei Pini’: ha manifestato a chiare note di voler andare alla Fiorentina a cui è già stato accostato, potrebbe esser il suo sogno. Delle big gli mancherebbe la Juve, ma si vuole decongestionare dalla delusione della Nazionale e gli piacerebbe restare vicino casa. Pioli non è partito bene e ora ha un calendario difficile”.