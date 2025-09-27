Juve-Atalanta, Tudor in conferenza: “Miglior primo tempo da quando sono qua, Thuram si è fatto male”

Igor Tudor nella conferenza stampa post Juve-Atalanta si è espresso in maniera entusiastica nei confronti della squadra e della prestazione esibita. Un allarme però sulle condizioni di Khephren Thuram

È un Tudor completamente diverso da quello che ci si sarebbe potuti aspettare. Nessuna rabbia e nessuna delusione, ma una grande soddisfazione per la prestazione dei bianconeri. Di seguito la conferenza stampa completa del tecnico della Juventus a cura dell’inviato di Calciomercato.it.

ATALANTA – “Il primo tempo è stato il migliore da quando alleno la Juventus, abbiamo preso un gol che non c’entra niente. Nel secondo tempo non siamo riusciti, erano due squadre di Champions League ed è stata una partita seria. Io sono soddisfatto della mia squadra. Ditemi voi una squadra che per 90 minuti fa una partita allo stesso ritmo, questo è il calcio”

ZHEGROVA – “È appena arrivato, ha fatto pochi allenamenti con noi. Ha questa qualità del dribbling e in futuro lo potrà dimostrare di più, dopo un periodo di adattamento”

BREMER E CABAL – “Non credo che Bremer si sia fatto male, è stato solo un po’ di affaticamento. Sono contento per Cabal, è un ragazzo d’oro, ma peccato che questo ultimo cambio non lo abbiamo potuto sfruttare. Magari con David…”

INTERVALLO – “Quando si giudica la squadra prima si parte dalla prestazione e io ho detto questo ai giocatori. All’intervallo ero felicissimo e gli ho detto di andare avanti così perché così avremmo vinto”

KOOPMEINERS – “Ha giocato bene. Mi è piaciuto, come tutta la squadra”

Juve, Tudor ha un problema in attacco: “Openda, Vlahovic e David sono tre punte centrali. E Thuram…”

La parte più succosa della conferenza, però, è stata quella che ha riguardato l’attacco della Juventus e le condizioni di Khephren Thuram. Igor Tudor si è espresso in questo modo.

PERIODO DIFFICILE – “Perché dobbiamo guardare le partite precedenti? Guardiamo alla bella prestazione di oggi, bisogna elogiare la squadra per quello che ha fatto. Guardiamo al futuro”

ATTACCO – “Openda, Vlahovic e David sono attaccanti e tutti vogliono giocare punta centrale. Poi possono adattarsi come seconda punta, ma sono adattati, quindi devo decidere di partita in partita. Si può vedere una Juve con i due centravanti? Difficile”

INFORTUNIO THURAM – “Doveva uscire perché aveva male al polpaccio, è un giocatore importante per le sue qualità. Ora dobbiamo valutare cosa si è fatto”