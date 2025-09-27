Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve-Atalanta, Juric sconfessa Tudor: “Oggi mi è sembrato che non potevano farci gol”

Foto dell'autore

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo Juve-Atalanta e ha fatto grandi complimenti ai suoi: “Per larghi tratti mi è sembrato che non potevamo prendere gol e che mancava poco per fare il secondo”

Ha accettato l’arduo compito di sostituire un monumento come Gasperini a Bergamo e, partita dopo partita, Ivan Juric si sta prendendo l’Atalanta. La sua Dea è uscita con un punto dall’Allianz Stadium e contro la Juventus poteva anche prendere il bersaglio grosso. Di seguito la conferenza stampa post partita a cura dell’inviato di Calciomercato.it a Torino.

Juve-Atalanta, Juric sconfessa Tudor: “Oggi mi è sembrato che non potevano farci gol” – Calciomercato.it (LaPresse)

COSA È MANCATO – “Ci è mancata la qualità per chiudere la partita al momento giusto. All’inizio abbiamo sofferto una Juve forte, poi ho avuto la sensazione che potevamo fare il secondo gol”

“Mi è piaciuto lo spirito, perché difendere in 10 così lascia una grande soddisfazione”

AHANOR – “È un giocatore che abbiamo voluto molto, è una scommessa. Dopo un primo mese in cui ha sofferto si è ripreso, oggi ha fatto un’altra grande partita”

OCCASIONI – “Le occasioni le creiamo, a me brucia ancora la partita contro il Pisa. Ora speriamo di recuperare giocatori per essere più competitivi”

BUONE SENSAZIONI – “Io ho avuto buone sensazioni da questa partita e ho buone sensazioni dagli allenamenti. Oggi per lunghi tratti avevo la sensazione che non potevamo prendere gol e che dovevamo solo fare meglio in avanti per fare gol”

EDERSON E LOOKMAN – “L’idea è quella di inserirli rapidamente nelle rotazioni adesso”

SULEMANA –  “Adesso deve migliorare nella qualità in avanti. È un giocatore che ha tutto, dribbling e corsa, e può crescere moltissimo. Ora c’è ancora differenza con Lookman, ma noi siamo convinti che possa maturare molto”

BREMER – “Più che un mio ex giocatore è un mio amico. Quando sta bene per me non è solo il migliore della Serie A, è il miglior difensore che io abbia mai allenato e ne ho avuti di buoni”

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie