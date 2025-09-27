Juve-Atalanta, gli azzardi di Tudor non pagano: sono loro due i peggiori in campo

La Juventus chiude il primo tempo in svantaggio nella sfida interna contro l’Atalanta, le scelte di formazione di Tudor non portano i benefici sperati: sono proprio loro i peggiori in campo

Dopo un avvio col piglio giusto, con l’Atalanta costretta a ripiegare in continuazione nella propria metà campo, la Juventus si è spenta col passare del tempo e ha chiuso la prima frazione di gioco in svantaggio.

A sorprendere tutti prima del match sono state le scelte di formazione di Igor Tudor, in particolare per la mossa di schierare sia Vasilije Adzic sia Teun Koopmeiners. I due centrocampisti, però, sono stati i peggiori in campo nel primo tempo. L’ex di giornata non è mai riuscito a entrare in partita ed è apparso spaesato e volatile come di consueto in quel di Torino, mentre il giovane montenegrino ha causato il gol subito perdendo una palla sanguinosa, che Sulemana non si è fatto sfuggire. Insomma, gli azzardi del tecnico bianconero non hanno portato benefici alla Vecchia Signora, ma si sono rivelati dannosi.