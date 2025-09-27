Juve-Atalanta, furia Tudor: “Cacciato all’intervallo”

La Dea va in vantaggio nel finale di primo tempo con una giocatona di Sulemana e scatta la rivoluzione: furia totale all’intervallo

Juventus-Atalanta è il big match di questo sabato di Serie A. Una sfida subito molto importante per entrambe le squadre, visto che la Juventus è partita bene ma viene da un brutto pareggio in casa del Verona e l’Atalanta è in forma ma con qualche problemino iniziale. Insomma, nessuna delle due ha convinto e in questo primo tempo l’equilibrio regna. La squadra di Tudor sta facendo la partita, ma senza creare occasioni particolarmente importanti.

Resta da segnalare il palo dopo pochi secondi di Kalulu di testa e la conclusione di Adzic su cui è bravissimo Carnesecchi. L’Atalanta gioca di rimessa, ma non punge. Almeno fino al recupero, quando Sulemana si inventa letteralmente la rete del vantaggio con un’azione personale pazzesca.

Il tecnico bianconero ha sorpreso tutti con le scelte di formazione, soprattutto per aver lanciato dal primo minuto Adzic oltre che Openda e Koopmeiners, lasciando in panchina Vlahovic, David e ovviamente Locatelli. Se il primo pare una decisione azzeccata fin qui, diversi dubbi sugli altri due.

Juve ko all’intervallo, Openda nel mirino: “Va tolto subito”

Il centrocampista olandese non ha spiccato, ma anche l’attaccante belga schierato da prima punta proprio non sta riscuotendo consensi tra i tifosi. Per atteggiamento e per qualche errore tecnico di troppo. “Zero cattiveria Openda, meglio se Tudor lo caccia all’intervallo…”, tra i commenti più duri. In molti lo rimproverano per la sua posizione, costantemente lontano dall’area di rigore, ma anche per un’occasione – in fuorigioco – sprecata.

“Purtroppo non ho ancora capito a cosa serve Openda”, “Openda peggiore in campo si può dire?”, “Sinceramente per ora mi sembra un corpo estraneo”, “Nell’intervallo fuori Gatti, Openda e Adzic dentro Joao Mario, Zhegrova e Vlahovic” recitano gli altri commenti. Altri ancora chiedono a Tudor di “Togliere Openda subito”, anche perché “troppo leggero per fare il centravanti”. “Openda mi fa rimpiangere Vlahovic”, È terribile”, “Neanche in fuorigioco sa segnare”.

L’errore nel finale è soprattutto di Adzic, che paradossalmente era stato il più pericoloso fino a quel momento. Una doccia fredda per la Juve la rete di Sulemana con la squadra di Juric che aveva creato qualche presupposto ma senza avere le armi per e la presenza per colpire con gli attaccanti.