Juve, annuncio sul centrocampo: “Bisogna salutare Koopmeiners, ecco il colpo perfetto” | ESCLUSIVO

ll mercato non si ferma mai e la Juventus è chiamata già a programmare il futuro, ai nostri microfoni arriva la dritta giusta: “Ormai con Koopmeiners bisogna accettare la realtà”

Come ogni settimana sul canale YouTube di Calciomercato.it va in onda Juve Zone, lo speciale sul mondo bianconero a cura della nostra redazione. L’ospite dell’ultima puntata è stato Camillo Demichelis e con lui abbiamo fatto il punto sul centrocampo a disposizione di Igor Tudor: “Io credo che su Koopmeiners ormai la Juve debba mettersi il cuore in pace. Quando le cose non vanno bene, bisogna accettare la realtà e salutarsi nel migliore dei modi”

I dubbi del giornalista sono prettamente di campo: “Guardandolo in campo vedo una difficoltà in Koopmeiners nel lavorare di reparto. Ci sono due azioni contro il Verona che mi hanno fatto venire dubbi enormi sulla possibilità di giocare davanti alla difesa, una quando Thuram è molto alto e lui era ancora più alto e con la palla persa dal francese si è aperta una prateria. Stessa cosa con Adzic poco dopo. Sono questioni che vanno osservate e valutate, io vedo solo tante giocate singole di Koopmeiners che in questo momento sono deleterie per il mondo Juve”.

Juve, senti Demichelis: “Il colpo perfetto a centrocampo è Boubacar Kamara”

Nel mercato di gennaio, uno dei temi caldi sarà il centrocampo della Vecchia Signora. Camillo Demichelis, ai nostri microfoni, ha espresso la sua opinione al riguardo: “Fossi nella Juventus girerei alla larga da Atalanta e Fiorentina. Senza nulla togliere al valore dei giocatori, forse l’inserimento alla Juventus da queste piazze è troppo difficile”.

Il rinforzo giusto arriva dall Premier League. “Io mi sono calcisticamente innamorato di Boubacar Kamara dell’Aston Villa, lui sarebbe perfetto per il centrocampo della Juventus. In questa squadra così intensa, con la voglia di andare avanti e l’intercetto, sarebbe un colpo straordinario. Aprirei i confini per andare a rinforzare la mediana della Juve”.

L’altro nome che è stato citato a lungo anche sulle pagine di Calciomercato.it è quello di Morten Hjulmand: “È un giocatore che mi fa venire molta rabbia perché il campionato di Serie A ce l’aveva lì ed era molto forte. A Lecce in tre partite si era preso la fascia da capitano in Serie B e allo Sporting ha fatto quell’ulteriore salto di qualità. A livello di leadership nel centrocampo della Juve sarebbe il capo, il giocatore perfetto. Mi fa rabbia pensare che potevi prenderlo a 20 e invece adesso se lo vuoi acquistare devi arrivare vicino a cifre i 50/60 milioniI”.