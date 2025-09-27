Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Juventus-Atalanta 0-0: palo di Kalulu LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Tudor e i nerazzurri di Juric in tempo reale

La Juventus riceve l’Atalanta a Torino nel secondo anticipo del sabato valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni allenate da tecnici croati che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Diretta Juve Atalanta Live Serie A
Bellanova e Yildiz in Juve Atalanta (LaPresse) – Calciomercato.it

Da un lato i bianconeri di Igor Tudor, reduci da due pareggi di fila contro il Verona e il Borussia Dortmund, vogliono tornare subito al successo. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per scavalcare almeno per una notte il Napoli (impegnato domani col Milan, ndr) in testa alla classifica e prepararsi al meglio alla trasferta di Champions League contro il Villarreal.

Dall’altro lato i nerazzurri di Ivan Juric, invece, vengono dalla vittoria esterna contro il Torino che ha fatto seguito al pesante ko contro il Paris Saint-Germain. Gli orobici sognano di bissare il colpaccio della passata stagione, quando si imposero addirittura per 4-0, per scavalcare la Juve e farsi trovare pronti per il Club Brugge.

Juventus-Atalanta, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Dazn e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi in diretta e in esclusiva sulla app della stessa emittente. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juve e Atalanta live in tempo reale.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. All. Tudor

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Sulemana, Samardzic; Krstovic. All. Juric

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 12; Juventus 10; Milan, Roma e Cremonese* 9; Atalanta e Como* 8; Udinese, Cagliari 7; Inter e Bologna 6; Torino 4; Lazio, Sassuolo e Verona 3; Fiorentina, Genoa e Parma 2; Pisa e Lecce 1.
*una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Atalanta-Club Brugge martedì 30 settembre ore 18:45; Villarreal-Juventus mercoledì 1 ottobre ore 21.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie