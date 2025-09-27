DIRETTA Serie A, Juventus-Atalanta 0-0: palo di Kalulu LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Tudor e i nerazzurri di Juric in tempo reale

La Juventus riceve l’Atalanta a Torino nel secondo anticipo del sabato valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni allenate da tecnici croati che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Da un lato i bianconeri di Igor Tudor, reduci da due pareggi di fila contro il Verona e il Borussia Dortmund, vogliono tornare subito al successo. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per scavalcare almeno per una notte il Napoli (impegnato domani col Milan, ndr) in testa alla classifica e prepararsi al meglio alla trasferta di Champions League contro il Villarreal.

Dall’altro lato i nerazzurri di Ivan Juric, invece, vengono dalla vittoria esterna contro il Torino che ha fatto seguito al pesante ko contro il Paris Saint-Germain. Gli orobici sognano di bissare il colpaccio della passata stagione, quando si imposero addirittura per 4-0, per scavalcare la Juve e farsi trovare pronti per il Club Brugge.

Juventus-Atalanta, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Dazn e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi in diretta e in esclusiva sulla app della stessa emittente. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juve e Atalanta live in tempo reale.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. All. Tudor

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Sulemana, Samardzic; Krstovic. All. Juric

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 12; Juventus 10; Milan, Roma e Cremonese* 9; Atalanta e Como* 8; Udinese, Cagliari 7; Inter e Bologna 6; Torino 4; Lazio, Sassuolo e Verona 3; Fiorentina, Genoa e Parma 2; Pisa e Lecce 1.

*una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Atalanta-Club Brugge martedì 30 settembre ore 18:45; Villarreal-Juventus mercoledì 1 ottobre ore 21.