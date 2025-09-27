DIRETTA Serie A, Cagliari-Inter 0-1: Mkhitaryan ci prova da buona posizione, palla alta – LIVE

La sfida tra rossoblu e nerazzurri verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

L’ultima partita del palinsesto del sabato della quinta giornata di Serie A oltre metterà di fronte, non solamente Cagliari e Inter, ma anche due fratelli: Sebastiano e Pio Esposito. Una sfida che arricchisce di un’ulteriore tema di dibattito la partita di questa sera all’Unipol Domus.

Reduce da due vittorie consecutive contro Ajax e Sassuolo, la squadra allenata da Cristian Chivu va a caccia del tris in terra sarda per portarsi a quota nove punti in classifica e mettere pressione a Milan e Napoli, che si sfideranno domani sera allo stadio San Siro.

Superati i problemi alla schiena, Lautaro Martinez smania per tornare al gol dopo quello realizzato alla prima giornata contro il Torino. Al suo esordio in Serie A, mister Pisacane ha zittito anche i più scettici, collezionando 7 punti in quattro turni di campionato.

Reduce dal roboante 4-1 contro il Frosinone in Coppa Italia, l’undici rossoblu cerca il primo acuto stagionale contro una big, dopo aver messo in seria difficoltà il Napoli allo Stadio Maradona, soccombendo solo nei minuti finali al gol di Zamo Anguissa. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida di questa sera.

Formazioni Ufficiali Cagliari-Inter

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Belotti. All. Pisacane

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

ARBITRO: Cagliari-Inter verrà arbitrata da Marco Piccinini della sezione di Forlì. Bilancio da incubo per i sardi (1 vittoria, 2 pareggi e 9 sconfitte), mentre i nerazzurri non hanno mai perso una partita (5 vittorie e 1 pareggio).

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 12; Juventus* 11; Milan, Roma, Atalanta* e Cremonese* 9; Como* 8; Udinese, Cagliari 7; Inter e Bologna 6; Torino 4; Lazio, Sassuolo e Verona 3; Fiorentina, Genoa e Parma 2; Pisa e Lecce 1.

*una partita in più