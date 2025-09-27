Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Cagliari-Inter 0-1: Mkhitaryan ci prova da buona posizione, palla alta – LIVE

Foto dell'autore

La sfida tra rossoblu e nerazzurri verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

L’ultima partita del palinsesto del sabato della quinta giornata di Serie A oltre metterà di fronte, non solamente Cagliari Inter, ma anche due fratelli: Sebastiano e Pio Esposito. Una sfida che arricchisce di un’ulteriore tema di dibattito la partita di questa sera all’Unipol Domus.

Cristian Chivu dà indicazioni ai propri giocatori
DIRETTA Serie A, Cagliari-Inter: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it

Reduce da due vittorie consecutive contro Ajax e Sassuolo, la squadra allenata da Cristian Chivu va a caccia del tris in terra sarda per portarsi a quota nove punti in classifica e mettere pressione a Milan Napoli, che si sfideranno domani sera allo stadio San Siro.

Superati i problemi alla schiena, Lautaro Martinez smania per tornare al gol dopo quello realizzato alla prima giornata contro il Torino. Al suo esordio in Serie A, mister Pisacane ha zittito anche i più scettici, collezionando 7 punti in quattro turni di campionato.

Reduce dal roboante 4-1 contro il Frosinone in Coppa Italia, l’undici rossoblu cerca il primo acuto stagionale contro una big, dopo aver messo in seria difficoltà il Napoli allo Stadio Maradona, soccombendo solo nei minuti finali al gol di Zamo Anguissa. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida di questa sera.

Formazioni Ufficiali Cagliari-Inter

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Belotti. All. Pisacane
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
ARBITRO: Cagliari-Inter verrà arbitrata da Marco Piccinini della sezione di Forlì. Bilancio da incubo per i sardi (1 vittoria, 2 pareggi e 9 sconfitte), mentre i nerazzurri non hanno mai perso una partita (5 vittorie e 1 pareggio).

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 12; Juventus* 11; Milan, Roma, Atalanta* e Cremonese* 9; Como* 8; Udinese, Cagliari 7; Inter e Bologna 6; Torino 4; Lazio, Sassuolo e Verona 3; Fiorentina, Genoa e Parma 2; Pisa e Lecce 1.
*una partita in più

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie