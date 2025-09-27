Cagliari-Inter, problema al ginocchio: esce dal campo in lacrime

Il grave infortunio verrà monitorato con attenzione nelle prossime ore: ecco cosa filtra

Sono bastati pochi minuti all’Inter per sbloccare la contesa contro il Cagliari grazie all’incornata vincente di Lautaro Martinez. Come se non bastasse, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, Pisacane è stato costretto a far fronte ad una nuova emergenza.

Al 44′ Andrea Belotti è stato infatti sostituito, lasciando il campo per un problema al ginocchio. Imbeccato con un suggerimento in verticale, il ‘Gallo’ ha provato ad incunearsi nel cuore dell’area di rigore avversaria mettendo però male il ginocchio a causa di un violento scontro di gioco con Josep Martinez in uscita.

Dopo essere stato almeno tre minuti a terra, Belotti ha poi lasciato il campo sorretto da alcuni membri dello staff medico del Cagliari sfogando tutta la sua frustrazione con un pianto liberatorio. Come lasciato trapelare dai rossoblu, le condizioni del bomber italiano verranno valutate nel corso delle prossime ore: si parte da una possibile distorsione al ginocchio sinistro.

Qualora però il problema fosse ancora più serio – con ipotesi di interessamento dei legamenti – lo stop sarebbe ancora più lungo; a quel punto la stagione dell’ex capitano del Torino sarebbe sostanzialmente compromessa. Vi terremo aggiornati.