Aumento di capitale Juve: 80 milioni per la clausola di Marcus Thuram

Le ultime sui bianconeri dopo l’ultimo aumento di capitale

La Juve ha chiuso l’ultimo bilancio con un rosso di 58 milioni di euro. Grazie soprattutto agli introiti della Champions, il club bianconero ha ridotto le perdite, ma in ottica Fair Play Finanziario la situazione resta piuttosto grave: il rischio di sanzioni è alto, considerato che nel triennio il club di Exor supererà abbondantemente i 60/70 milioni di passivo, ovvero il massimo consentito dall’UEFA.

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha anche annunciato l’emissione di un bond (altri debiti) da 150 milioni e un nuovo aumento di capitale da circa 80 milioni di euro. Tale cifra, secondo alcuni addetti ai lavori, Comolli e soci potrebbero utilizzarla nel prossimo calciomercato di gennaio, quindi per rinforzare a dovere la squadra di Igor Tudor.

Calciomercato.it ha chiesto ai propri followers X “quale acquisto sarebbe prioritario” con 80 milioni spendibili? Dei quattro nomi messi sul tavolo, due hanno preso la stessa percentuale di voti: il 13% sia Dani Olmo del Barcellona che l’ex Napoli Kim attualmente al Bayern Monaco.

Juve, 80 milioni a gennaio per Marcus Thuram

Poco più di entrambi ha conquistato Ederson: 20% per il brasiliano dell’Atalanta. Chi ha vinto il sondaggio? Più che vinto, lo ha stravinto Marcus Thuram, fratello maggiore di Khephren che è uno dei pilastri della mediana bianconera.

Più della metà – esattamente il 54% – di chi ha risposto al sondaggio di CM.IT, ha votato per l’attaccante dell’Inter, autore di un avvio di stagione da applausi e da un po’ nei radar della dirigenza bianconera. Ma un suo trasloco da Milano a Torino rimane puro fantamercato.