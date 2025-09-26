UFFICIALE, il tallone d’Achille fa crack: out 9 mesi e stagione finita

Arrivano brutte notizie dopo l’ultima giornata di campionato: grave infortunio e assenza lunghissima dai campi di gioco

Brutta tegola a inizio stagione, uno dei big della squadra rischia di dover alzare bandiera bianca per il resto del campionato a causa di un grave infortunio.

Il Girona in Spagna è infatti alle prese con lo stop di Donny Van de Beek, ko nell’ultimo match di Liga di martedì scorso pareggiato per 1-1 da catalani in casa dell’Athletic Bilbao. L’olandese ha lasciato il campo al 33’ del primo tempo e il suo problema non presagiva nulla di buono.

Per l’ex Ajax si teme la rottura del tendine d’Achille e lo staff medico del Girona sta sottoponendo il giocatore a una serie di esami per avere un quadro esaustivo sulle sue condizioni, in ottica ovviamente dei tempi di recupero che saranno comunque lunghi.

Girona, infortunio Van de Beek: lungo stop per l’olandese

Il Girona al momento non ancora reso pubblica la nota sull’infortunio di Van de Beek, ma se le indiscrezioni dovessero essere confermate il 28enne centrocampista rischia di aver terminato in anticipo la stagione.

Come dicevamo l’olandese ha subito un brutto infortunio al tendine d’Achille, che richiederebbe uno stop dai 6 ai 9 mesi prima del ritorno in campo. Se ne saprà ovviamente di più nelle prossime ore dopo gli ulteriori accertamenti medici al quale si sottoporrà l’ex Ajax, con il Girona che rischia di perdere quindi per diverso tempo uno dei suoi elementi chiave. Van de Beek aveva ritrovato un posto da titolare nello scacchiere di Michel e ritrovato continuità dopo gli alti e bassi del passato.

Momento poco fortunato e negativo per il Girona, attualmente ultimo in classifica con 2 soli punti dopo sei giornate di Liga e che dovrà far fronte inoltre al grave infortunio di Van de Beek. L’ex centrocampista dell’Ajax era sbarcato in Spagna nell’estate 2024 dal Manchester United, firmando un contratto quadriennale fino al giugno 2028.