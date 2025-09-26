Atalanta
Milinkovic-Savic preferito a Kessie: in Serie A già a gennaio

Decisione presa sul futuro del centrocampista serbo in scadenza con l’Al-Hilal di Inzaghi

Milinkovic-Savic preferito a Kessie, con il ritorno in Serie A già nel prossimo calciomercato di gennaio. Quindi cinque mesi prima della scadenza del contratto: il serbo con l’Al-Hilal guidato da Simone Inzaghi, l’ivoriano ex Milan con l’Al-Ahli.

Milinkovic-Savic e Kessie
Milinkovic-Savic preferito a Kessie: in Serie A già a gennaio (LaPresse) – Calciomercato.it

Abbiamo chiesto ai nostri followers X quale, tra i centrocampista in scadenza nel 2026, “dovrebbe puntare la dirigenza bianconera” già nella finestra invernale. Il meno votato è stato Goretzka del Bayern: per lui solo il 13,2%. Poco di più, il 15,8%, ha preso Thomas Partey sbarcato al Villarreal l’agosto scorso.

Milinkovic-Savic batte Kessie per il ritorno in Serie A: occhio al Milan più che alla Juve

Alla fine è stata sfida a due, tra appunto Milinkovic-Savic e Franck Kessie. Tra i due ex Serie A, a spuntarla è stato il primo: per lui il 47,4% dei voti, contro il 23,7% del 28enne che nel 2022, prima di traslocare a zero al Barcellona, vinse uno Scudetto con il Milan.

In queste settimane Milinkovic-Savic è stato accostato con insistenza alla Juventus, a caccia di un centrocampista proprio con le caratteristiche del classe ’95 – 31 anni il prossimo 27 febbraio – punto fermo della formazione ora guidata dall’ex tecnico dell’Inter Simone Inzaghi.

L’avventura in Arabia del centrocampista nato in Spagna sembra giunta al termine, anche se per ragioni anagrafiche oltre che economiche appare complicato un suo ritorno nel nostro campionato per indossare la maglia dei bianconeri, i quali hanno appena dato via a un’opera di ridimensionamento dei costi e di abbassamento dell’età media. Concreta può diventare la pista rappresentata dal Milan, dove il Ds è quell’Igli Tare che lo portò alla Lazio nel 2015.

