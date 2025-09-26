Fabian Ruiz torna in Serie A: c’è la contromossa del PSG

Il pilastro del Paris Saint-Germain campione d’Europa potrebbe tornare in Italia: Luis Enrique però non ci sta

Il Paris Saint-German l’ha fatta da padrone nella recente serata dedicata all’elezione del Pallone d’Oro, con Ousmane Dembele che ha conquistato l’ambito riconoscimento davanti al Lamine Yamal.

Un giusto premio a quanto fatto dal PSG di Luis Enrique la scorsa stagione, con lo stesso tecnico spagnolo premiato come miglior tecnico. Nella top ten del Pallone d’Oro figurano anche altri interpreti dei parigini: da Vitinha ad Hakimi, passando per Donnarumma e Nuno Mendes.

Al 24° posto inoltre si è piazzato Fabian Ruiz, altro alfiere dello scacchiere campione d’Europa. Il piazzamento del centrocampista spagnolo ha lasciato un po’ a desiderare e creato anche diverse polemiche tra addetti ai lavori e tifosi.

Calciomercato Juve, il PSG blinda Fabian Ruiz con il rinnovo

Fabian Ruiz è un tassello fondamentale nel centrocampo di Luis Enrique e del Paris Saint-Germain, uno degli insostituibili dell’undici parigino. L’ex Napoli nell’ultima stagione ha praticamente vinto tutto con la maglia del PSG, ad iniziare ovviamente dalla Champions League conquista a spese dell’Inter dopo il sonoro 5-0 rifilato nella finalissima di Monaco di Baviera ai nerazzurri.

Fabian Ruiz è stato uno dei trascinatori del Paris Saint-Germain e nel 2024 aveva giocato e vinto un Europeo da protagonista con la casacca della Spagna. Il PSG vuole perciò puntare sul giocatore anche per il futuro ed evitare pericoli, considerando il contratto in scadenza nel 2027. Stando al giornalista Ekrem Konur, il club francese vuole prolungare l’accordo con l’ex Napoli per altre due stagioni e quindi fino al giugno 2029, anche su input di Luis Enrique che non vuole rinunciare al connazionale. Fabian Ruiz è felice della sua avventura a Parigi e per questo avrebbe aperto al prolungamento e alla permanenza al PSG.

Anche perché l’interesse nei confronti dello spagnolo non manca: oltre ad Atletico Madrid e Real Betis (sarebbe un ritorno) in patria, su Fabian ci sarebbero anche le mire della Juventus in Italia, con i bianconeri a caccia di centrocampista di alto profilo in mediana.