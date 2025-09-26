Dopo le dimissioni, torna Paratici: l’accordo era già scritto

Un clamoroso colpo di scena per la carriera di Fabio Paratici, ex ds della Juventus: accordo e firma dopo le dimissioni

Ben 30 mesi lontano dai riflettori, in disparte, per una squalifica che è cessata in via ufficiale lo scorso luglio. Fabio Paratici è pronto a fare ritorno nel grande calcio, dalla porta principale, da protagonista come già accaduto nella sua importante carriera dirigenziale.

Sampdoria, Juventus e poi il Tottenham, nel 2021. Nel 2023 la decisione di estendere la squalifica anche in ambito internazionale, colpendo l’ex ds bianconero che si è ritrovato costretto a fare un passo indietro e a lasciare gli ‘Spurs’. È rimasto in disparte, da consulente di mercato, nulla più: rimanendo però nelle grazie dei vertici del club e soprattutto dell’ex presidente Daniel Levy.

Nelle scorse ore ‘Tbrfootball.com’ ha rivelato quello che sembrerebbe poter diventare uno scenario molto vicino alla realtà per Fabio Paratici, reduce da una squalifica che non ha però diminuito l’interesse di grandi società con cui il dirigente ha parlato negli ultimi mesi. Una squalifica finita solo poche settimane fa: dopo l’accostamento al Milan adesso il noto dirigente è libero di cercare una nuova sistemazione che – a sorpresa – potrebbe essere in Inghilterra.

Paratici, firma vicina: annuncio dall’Inghilterra

Secondo la fonte Paratici starebbe avvicinandosi a grandi passi ad un clamoroso ritorno al Tottenham, club che era stato costretto a lasciare dopo la squalifica ma per il quale era rimasto un consulente.

Oggi, però, si parla di colloqui già avviati con il neo amministratore delegato degli ‘Spurs’ Vinai Venkatesham che ritiene possa essere l’uomo giusto per riportare in alto il Tottenham. Gli inglesi d’altro canto non stanno facendo altro che proseguire in quella che era la volontà di Daniel Levy, presidente che si è dimesso dalla sua carica lo scorso 4 settembre dopo ben 25 anni di mandato. Paratici viene visto come l’uomo giusto per costruire una squadra ancora più forte ed infatti alcuni dei colpi che ha portato a Londra in passato vengono riconosciuti come i migliori della storia recente degli ‘Spurs’. Il club di Peter Charrington, presidente non esecutivo scelto dal club per il post Levy, secondo il corrispondente Graeme Bailey avrebbe proposto all’ex bianconero un ruolo in pianta stabile, a tempo pieno.

“Paratici era molto vicino a Levy e quando il presidente è andato via pensava di non tornare. Poi il club lo ha contattato, sanno che è tra i migliori in quello che fa. Venkatesham sta spingendo per riportare Paratici che sa di cosa ha bisogno la squadra”, ha detto il noto giornalista di ‘TBR’. Anche Thomas Frank ha ammesso recentemente di essere in ottimi rapporti con l’ex dirigente: “È un consulente, certo che gli parlo. Abbiamo un buon rapporto”. L’ennesimo ‘indizio’, semmai ce ne fosse bisogno, di quanto Paratici possa presto ritrovarsi ad un passo dal ritorno a Londra.