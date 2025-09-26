Attacco a Lautaro dalla tribuna, Chivu sbotta: la reazione rabbiosa del mister

L’argentino è stato criticato in maniera diretta dai tifosi e l’allenatore nerazzurro non ci ha visto più, rispondendo per le rime

L’Inter sta vivendo il primo tour de force stagionale, con l’inizio anche delle coppe europee. Un test anche per Chivu, che esordisce in campo internazionale da allenatore con il calendario che impone di giocare ogni 3-4 giorni. Lo aveva già fatto nella Primavera, con la Youth League, ma questo è chiaramente tutto un altro mestiere.

Domani sera i nerazzurri sono attesi dalla trasferta insidiosa di Cagliari che è addirittura sopra in classifica visto il buonissimo inizio di stagione. I 6 punti in 4 partite invece impone all’Inter di vincere a tutti i costi per poi andare a sfidare in casa lo Slavia Praga martedì e mettere un altro bel mattone in Champions dopo Amsterdam. Il campionato, però, dice che il Napoli ha già il doppio dei punti e quindi vietato sbagliare. Magari anche con l’aiuto del capitano Lautaro Martinez, che ha avuto qualche difficoltà in queste prime settimane, avendo saltato Ajax e Sassuolo per i problemi alla schiena.

Il capitano nerazzurro è a secco dalla prima giornata col Torino, domani dovrebbe tornare titolare e Chivu non vede l’ora di poter contare anche sui suoi gol. Intanto il tecnico romeno è intervenuto a difesa dell’argentino nei confronti delle critiche, anche piuttosto dirette come quella dello scorso mercoledì a cui ha risposto per le prime.

Tifoso contro Lautaro Martinez, Chivu non lo accetta: “Rispetto!”

Alla Pinetina è andato in scena un allenamento aperto, ma solamente a sponsor e alcuni rappresentanti di Inter Club. A invito, insomma. Durante la seduta Lautaro Martinez ha segnato un gol e da chi stava assistendo si è alzato un grido “Adesso fallo anche la domenica in partita”.

Una esclamazione che non è piaciuta proprio per niente a Chivu, che molto innervosito e arrabbiato si è staccato per un momento rivolgendosi verso chi aveva levato questa critica. “Per favore rispettate questi (ragazzi, ndr) che lavorano. Non voglio sentire la domenica o altre cose”, ha risposto stizzito l’allenatore nerazzurro. Con l’approvazione degli altri spettatori dell’allenamento che hanno fatto partire un applauso verso Chivu.

Questo è stato il segnale più evidente di quanto il lavoro del nuovo mister si concentri molto anche sul gruppo, a livello interno e forse soprattutto nella comunicazione con l’esterno. Lautaro Martinez è stato spesso criticato anche lo scorso anno per i lunghi periodi senza segnare, ora sta cercando di risolvere qualche noia fisica tipica anche di chi non si è praticamente mai fermato tra Mondiale per Club e Copa America.