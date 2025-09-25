Da Svilar a Meret, i 5 portieri “italiani” con più clean sheets nel 2025: c’è una sorpresa sul podio

Dal super portiere della Roma, al bi campione d’Italia con i partenopei: scopri quali sono i 5 portieri attualmente in Serie A, che hanno mantenuto più volte la porta inviolata nel corso del 2025

Il 2025 è arrivato nei suoi mesi conclusivi. Con l’arrivo dell’autunno ci apprestiamo a salutare anche quest’ennesimo anno, intenso e ricco di spunti calcistici interessanti. Se prendiamo in considerazione solamente l’anno solare, il 2025 ha rappresentato un punto di svolta per la Roma, la miglior squadra per media punti in Italia.

Ma non solo, perché i giallorossi hanno vissuto un’annata rilevante, anche grazie alle super prestazioni di Mile Svilar. Il serbo è definitivamente esploso e abbiamo così deciso di dedicare un focus sui 5 portieri che hanno ottenuto più clean sheets nel corso di tutto il 2025. All’interno della classifica, in ordine crescente, abbiamo tenuto conto di tutte le partite (non solo la Serie A ndr), a partire dal gennaio scorso.

Yann Sommer: lo strano anno dell’Inter

Un 2025 veramente incredibile quello che ha vissuto la squadra nerazzurra. In lotta per tutti i trofei, la squadra allenata da Inzaghi fino a giugno, non ha ottenuto alcun successo. L’uscita dalla Coppa Italia, lo scudetto perso all’ultima giornata e la clamorosa disfatta in Champions League, hanno lasciato l’amaro in bocca. Sopraggiunto Chivu, è arrivata la delusione del Mondiale per Club.

A questo si è aggiunto un inizio non entusiasmante per la stagione attuale. E Sommer? Il portiere svizzero non è più un titolare inamovibile, ma nel 2025 è riuscito comunque a mantenere la porta inviolata per 10 volte in tutte le competizioni. Non un numero mostruoso, ma che gli ha permesso di entrare nella nostra top 5. I 2 clean sheets di questo inizio di campionato, si aggiungono agli 8 totali della scorsa stagione da gennaio.

Marco Carnesecchi: la piccola sorpresa

In pochi si sarebbero aspettati di vederlo in classifica, per via del calcio offensivo di Gasperini prima e quello meno solido di Juric poi, eppure eccolo qui. Marco Carnesecchi ha ottenuto 10 clean sheets nel corso di questo 2025, merito di una serie di prestazioni importanti. Se fosse stato considerato anche l’inizio della scorsa stagione (autunno 2024 ndr) sarebbe finito secondo in classifica, per via dei 4 clean sheets consecutivi ottenuti all’esordio in Champions League.

Il portiere classe 2000 riesce comunque a rientrare in questo elenco, proprio al pari di Sommer, sorprendendo soprattutto per la squadra d’appartenenza. L’inizio di questa stagione ha mostrato ancora delle lacune difensive per i bergamaschi, ma il 2026 potrebbe diventare l’anno della definitiva consacrazione del portierone italiano.

Alex Meret: il bi campione d’Italia

Molti lo avrebbero immaginato in una posizione di classifica più alta, invece il portiere del Napoli riesce a raggiungere di poco il podio. Il motivo? Gli azzurri hanno disputato solamente il campionato e due partite di Coppa Italia, dove tra l’altro il portiere friulano era in panchina. Ecco, dunque, che il range di incontri è diminuito senza coppe europee e, di conseguenza, il numero di clean sheets.

Il due volte campione d’Italia ha mantenuto la porta inviolata per 11 circostanze in questo 2025, andando a sommare i numeri da gennaio scorso, a quelli di questo inizio di nuova stagione, dove si è alternato anche con Milinkovic-Savic. La miglior difesa d’Europa quella di Conte, ma non nell’anno solare, dove Meret ha incassato gol in più gare rispetto ai suoi colleghi.

Michele Di Gregorio: l’argento bianconero

Una partenza discreta in questa stagione, buoni numeri nel 2025. Tali da permettere a Michele Di Gregorio di ottenere a sorpresa la medaglia d’argento in questa nostra classifica. Con 12 clean sheets il portiere della Juventus sfiora la vittoria, a dimostrazione di una solidità sottovalutata per il mondo Juventus. Certo, pesano le partite in Europa e anche il Mondiale per Club, ma a parlare sono i fatti.

Titolare indiscusso con Thiago Motta e poi con Tudor, l’ex portiere del Monza non ha da subito catturato i tifosi con parate spettacolari e non sono mancati anche errori, ma ha fatto della concretezza il suo punto di forza. Con il ritorno di Bremer in difesa l’augurio è di tornare a subire meno reti, un aspetto che aiuterà senz’altro il portierone della Juventus.

Mile Svilar: fenomeno tra i pali

Nessuno come lui in tutto il 2025: un muro assoluto. Un fenomeno che la Roma ha deciso di trattenere a ogni costo, con un aumento doveroso dello stipendio e un prolungamento contrattuale. Con 15 clean sheets in tutto l’anno solare, Mile Svilar è l’assoluto vincitore di questa classifica dedicata ai portieri.

Da gennaio a giugno ha mantenuto la porta inviolata per 12 volte e da agosto è riuscito a non subire gol già in 3 partite, derby compreso. Viaggia su numeri impressionanti, soprattutto per meriti personali. Sono numerose le circostanze, in queste 15 partite senza reti, in cui il suo intervento è stato decisivo per evitare di subire gol. Un distacco importante che vorrà mantenere anche in questo finale di annata e in vista del 2026.