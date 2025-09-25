Stravolto il futuro di Vlahovic: sarà ancora in bianconero

L’attaccante serbo dei bianconeri è finito nel mirino di una squadra inglese. L’addio alla Juve è dietro l’angolo

Dopo le tantissime voci estive poi mai arrivate a dama, Dusan Vlahovic è rimasto alla Juventus per il suo ultimo anno di contratto. Il futuro dell’attaccante serbo è però tutto da scrivere e potrebbe tingersi ancora di bianconero.

La permanenza sorprendente a Torino ha fatto da ulteriore stimolo per il bomber classe 2000 che ha messo già a referto quattro gol e un assist in cinque apparizioni con la maglia della Juve spalmati tra campionato e Champions League. Prestazioni interessanti che sono valse a Vlahovic anche la fiducia crescente di Tudor che gli ha conferito chance rilevanti dal primo minuto anche contro Inter e Verona.

Per ora il serbo ha reso maggiormente a gara già iniziata ma ha comunque lanciato segnali incoraggianti che potrebbero metterlo in vetrina in ottica mercato. L’attaccante juventino potrebbe infatti fare tappa in Premier League, lì dove c’è una squadra in particolare a farci un pensierino.

Su questa nuova versione di Vlahovic influisce però anche la stima di Tudor che in una recente conferenza ha ammesso: “Lo vedo meno pensieroso e ancora più concentrato. È più lucido in quello che deve fare in campo. Ha lavorato sulla testa e questo è un dettaglio molto importante. È questa la differenza con prima”.

Calciomercato Juventus, il Newcastle torna alla carica: mirino su Vlahovic

I gol di Vlahovic sembrano quindi aver attirato un’altra squadra di Premier League che potrebbe farci più di un pensierino vista la situazione contrattuale.

Secondo quanto riferito da ‘TEAMtalk’ il Newcastle pare si tenga informato sugli sviluppi e potrebbe rivelarsi una potenziale destinazione per l’attaccante che è in scadenza con la Juventus e che senza rinnovo sarebbe una ghiotta chance a zero.

Alcune fonti hanno anche evidenziato la concorrenza che i Magpies dovranno affrontare, con il Manchester United fortemente associato all’ex viola. Alla base di tutto ci sarebbe però la volontà dello stesso Vlahovic che gradirebbe mettersi alla prova in Premier.

Nonostante gli arrivi di Wissa e Woltemade l’attaccante serbo sarebbe finito nel mirino del Newcastle che vorrebbe così completare un attacco stellare con la spinta che potrebbe arrivare nei prossimi mesi quando sarebbe ingaggiabile da free agent.