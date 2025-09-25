Sondaggio per Milinkovic-Savic, torna in Serie A: due motivi per prenderlo

Il centrocampista serbo potrebbe essere stimolato da un ritorno al calcio italiano. Soluzione per la prossima finestra invernale

29 gol e 25 assist rappresentano il bottino complessivo di Sergej Milinkovic-Savic nel corso della sua avventura all’Al Hilal. In Arabia Saudita ha già portato a casa ben 4 titoli in poco più di due anni, ed ha ampiamente dimostrato il proprio valore.

Il classe 1995 ex Lazio mette ancora in campo una condizione psicofisica invidiabile e non sono da escludere dietrofront verso l’Europa alla luce anche del contratto in scadenza a giugno 2026. Tra una manciata di mesi il suo cartellino potrebbe essere prelevato a parametro zero, risultando una ghiotta occasione per tante squadre.

Il rientro in Italia, dove ha dominato per anni alla Lazio, potrebbe quindi essere la strada giusta per Milinkovic-Savic che però è già finito nel mirino di una big per il mercato di gennaio. Il suo nome sarebbe quello giusto per risolvere i problemi sia di quantità che di qualità della Juventus, che con Tudor è in rilancio, ma che complessivamente avrebbe bisogno almeno di un elemento come il serbo.

Calciomercato Juventus, la soluzione è Milinkovic-Savic

Come ribadito anche oggi da ‘Tuttosport’ in previsione del mercato di gennaio la Juve ha già effettuato un sondaggio per Milinkovic-Savic ed i motivi non mancano.

Va prima di tutto guardato il divario con le concorrenti in mediana. Dall’Inter al Milan fino al Napoli, hanno tutte maggiori soluzioni rispetto a quelle che ha Tudor a disposizione. A centrocampo i bianconeri hanno quindi anche un problema di qualità visto i flop con annesso addio di Douglas Luiz che ha lasciato ancora scoperta quella zona.

Inoltre anche numericamente solo Locatelli e Thuram possono essere considerati ‘titolari’, mentre Koopmeiners per ora continua a steccare e McKennie è considerato un jolly anche in altre posizioni. Si attende Miretti post infortunio, mentre Adzic scalpita tra centrocampo e trequarti ma non basta.

La situazione della fascia destra potrebbe inoltre far propendere la Juve per una mediana a tre che però ha bisogno almeno di un altro elemento di livello. In questo senso da qui a gennaio bisognerà arrangiarsi e poi si tenterà con Milinkovic Savic per alzare il livello qualitativo e quantitativo.

Solo a giugno poi potrebbe fatto un altro tentativo per Morten Hjulmand. Per il futuro comunque molto dipenderà dal tentativo di Tudor di rimettere in sesto Koopmeiners.