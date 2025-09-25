Atalanta
Serie A, arbitri quinta giornata: a Chiffi e Sozza i due big match

Sabato scontro Champions tra Juventus e Atalanta, mentre domenica la super sfida tra il Milan e il Napoli

Sono stati designati gli arbitri della quinta giornata del campionato di Serie A che prenderà il via sabato con il derby lombardo tra Como e Cremonese che sarà diretto da Di Bello. A seguire il primo dei due big match, quello tra Juventus e Atalanta per il quale è stato scelto Sozza, reduce dal derby di Roma.

Serie A, gli arbitri: Milan-Napoli a Chiffi
Sabato sera l’Inter farà visita al Cagliari, gara per il quale è stato designato Piccinini, mentre il derby toscana tra Pisa e Fiorentina sarà diretto da Manganiello. Domenica sera c’è la super sfida tra Milan e Napoli, con il designatore Rocchi che ha optato per Chiffi. Il programma si chiude lunedì con Genoa-Lazio affidata ad Ayroldi. Ecco tutti gli accoppiamenti:

COMO – CREMONESE Sabato 27/09 h. 15.00
DI BELLO
PERETTI – PERROTTI
IV: CALZAVARA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GHERSINI

JUVENTUS – ATALANTA Sabato 27/09 h. 18.00
SOZZA
IMPERIALE – VECCHI
IV: MARINELLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINI

CAGLIARI – INTER Sabato 27/09 h. 20.45
PICCININI
MASTRODONATO – MORO
IV: MASSIMI
VAR: DOVERI
AVAR: GARIGLIO

SASSUOLO – UDINESE h. 12.30
PERENZONI
LAUDATO – FONTANI
IV: MUCERA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PATERNA

PISA – FIORENTINA h. 15.00
MANGANIELLO
ROSSI M. – MONACO
IV: ZUFFERLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: MARESCA

ROMA – VERONA h. 15.00
FELICIANI
CAPALDO – CAVALLINA
IV: CREZZINI
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO

LECCE – BOLOGNA h. 18.00
FOURNEAU
BACCINI – COLAROSSI
IV: COLOMBO
VAR: LA PENNA
AVAR: MERAVIGLIA

MILAN – NAPOLI h. 20.45
CHIFFI
MELI – ALASSIO
IV: MARINELLI
VAR: MARINI
AVAR: DOVERI

PARMA – TORINO Lunedì 29/09 h. 18.30
COLLU
DI MONTE – FONTEMURATO
IV: TURRINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA

GENOA– LAZIO Lunedì 29/09 h. 20.45
AYROLDI
CECCONI – ZINGARELLI
IV: ZANOTTI
VAR: ABISSO
AVAR: DIONISI

