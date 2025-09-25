Ribaltone al Milan: Rabiot ha già cancellato il passato

Il centrocampista francese ha già conquistato l’ambiente rossonero ed il confronto col recente passato è inevitabile

Il Milan sotto i dettami di Massimiliano Allegri sta già trovando la sua dimensione. Dopo l’iniziale ko contro la Cremonese i rossoneri hanno immediatamente alzato i giri del motore, collezionando vittorie in serie e mettendo in campo una proposta di gioco equilibrata ed interessante.

La mano dell’allenatore livornese è già piuttosto evidente con le ultime prestazioni contro Udinese e Lecce a fare da specchio di quanto prodotto dal Diavolo in queste settimane. La squadra produce gioco ed inanella risultati, divertendo i tifosi e convincendo anche i più scettici.

Molto positive anche le prove di molti singoli, alcuni dei quali volti nuovi che si sono immediatamente calati nella realtà meneghina. Al netto dell’exploit del solito Pulisic ad impressionare sono le qualità e l’impatto di Modric e Rabiot, entrambi subito al centro del villaggio che sta costruendo Allegri.

Nello specifico a rubare subito il cuore dei tifosi milanisti è soprattutto il francese ex Juve, che in poche partite è già diventato un inamovibile del tecnico toscano che lo conosce dai tempi di Torino.

Milan, il confronto tra Rabiot e Reijnders infiamma i social

Rabiot è un calciatore fisico e tecnico, abile anche in fase di inserimento che Allegri ha voluto fortemente in coda ad una sessione estiva che ha rinnovato il volto del Milan.

Il classe 1995 è apparso già dominante mettendo in scena tre prestazioni da leader contro Bologna e soprattutto Udinese e Lecce. Un assist all’attivo finora ed un confronto col recente passato che inizia a stuzzicare i tifosi.

Su X ha preso piede il dualismo con l’ex Reijnders finito al City per circa 70 milioni tra parte fissa e bonus:

UPGRADE CLAMOROSO OUT UN CENTROCAMPISTA MONOFASE PER 65 MLN IN UN TUTTOCAMPISTA PER 10 MLN GRAZIE MAX pic.twitter.com/DYHJlhALrX — Commissariobot (@Commibot) September 24, 2025

Sulla gestione palla Rabiot e’ il papà di Rejinders. In più vedrai che faremo più gol con gli attaccanti, perché vede di più il gioco. Poi a livello di reattività, tocca la palla 10 secondi in meno di Tijani, favorendo più velocità d’azione — Davide Cocchi (@davidelordcook) September 22, 2025

Ci sarà un motivo se rabiot a 20 era al psg dei campioni e rejinders arrivava a metà classifica col az alkamar nel campionato olandese — terribile80 (@MrMilan980) September 22, 2025

I thought Rabiot would be an upgrade but he’s been way better than I expected — Brian Jöhnsøn (@WiseOldBHJ) September 23, 2025

Ci sta. Rabiot è più utile. Ti da piu equilibrio. Rientra tantissimo. In generale si fa preferire a Reijnders — AngelRedblack- MX #MilanSpace ❤🔴⚫ (@Angelredblack1) September 24, 2025

Reijnders ottimo calciatore se la sua squadra ha la palla . Giocatore da city di guardiola , Barcellona. RABIOT TUTTOCAMPISTA PER TUTTI — Commissariobot (@Commibot) September 24, 2025

Sono abbastanza d’accordo: Reijnders é tecnico, segna ma non è facilmente inquadrabile dal punto di vista tattico. — Alex84 (@Alex8432356640) September 24, 2025

Più forte fisicamente ed a tratti dominante e facilitatore di gioco in mezzo al campo Rabiot, che col cambio passo e le leve lunghe ha già conquistato molti supporters milanisti, i quali hanno immediatamente dimenticato Reijnders.

L’olandese dal canto suo nell’ultima annata a San Siro ha offerto un bottino elevato di gol, che lo stesso francese dovrà provare almeno ad avvicinare. Le caratteristiche sono diverse con Reijnders meno fisico e più abile alla conclusione, tanto da inserirsi subito nello scacchiere di Guardiola che lo ha reso immediatamente centrale. Un gol e 3 assist in 7 partite stagionali col City per l’ex rossonero in un duello a distanza con Rabiot che si preannuncia scoppiettante.