Nizza-Roma, disordini tra tifosi francesi e polizia nel post partita: cosa è successo

La ricostruzione del postpartita di Europa League: ecco che cosa è successo all’esterno dell’Allianz Riviera

La Roma espugna l’Allianz Riviera con un 2-1 più netto di quanto dica il risultato. Il gol di Moffi su rigore ha aperto il finale di gara, ma la squadra di Gasperini non ha mai realmente rischiato.

L’altra partita in Francia però si è giocata fuori il terreno di gioco, con gli scontri avvenuti la sera prima del match e anche immediatamente a ridosso della partita. Allerta massima c’è stata non solo prima ma anche subito dopo la gara, a partire dal deflusso dei tifosi. Dei disordini si sono verificati anche all’esterno dello stadio dopo il fischio finale, per la verità di brevissima durata, con un contatto tra alcuni tifosi del Nizza – identificati e fermati – e la polizia.

🔴Nuova tensione tra i tifosi di #Nizza e #ASRoma. A ridosso della partita di stasera si sono verificati nuovi disordini tra ultras: alcuni minuti di caos totale che ha chiesto l’intervento immediato della polizia

🚨Tracce dei disordini in tutta la zona che delimita lo stadio… pic.twitter.com/MIiPvTOqPr — Francesco Iucca (@francescoiucca) September 24, 2025

Nessun sostenitore romanista coinvolto in questo caso, dal momento che gli ultras giallorossi sono usciti dallo stadio solamente circa un’ora dopo il fischio finale. E in ogni caso le navette sono entrate letteralmente all’interno dello stadio prelevando quasi dagli spalti i tifosi, che prima di avere il via libera per rientrare sono stati controllati minuziosamente uno ad uno. Poi il ritorno al Meeting Point al centro di Nizza, da dove ognuno ha lasciato individualmente la città per rientrare a Roma. Pochissimi in aereo, la maggior parte in macchina oppure in treno. La chiosa finale di 24 ore di tensione.