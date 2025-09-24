PAGELLE E TABELLINO NIZZA-ROMA 1-2: Pellegrini, magic moment. Dovbyk-ElSha non mordono

Voti e giudizi del match dell’Allianz Riviera, valido per la 1a giornata della League Phase dell’Europa League 2025/26

Dopo la vittoria nel derby, la Roma esordisce col piede giusto anche in Europa League con la prima trasferta internazionale della stagione. Grazie a una partenza di secondo tempo sull’acceleratore Mancini e Ndicka firmano un successo fondamentale in casa del Nizza per 2-1, anche con qualche patema nel finale per il rigore che ha riaperto la sfida.

Nizza

Diouf 5,5

Mendy 5,5

Bah 5,5

Dante 6

Louchet 5,5

Vanhoutte 6

Boudaoui 5,5. Dal 62′ Clauss 6

Bard 6

Sanson 5. Dal 62′ Diop 5,5

Boga 5,5

Kevin Carlos 5. Dal 62′ Moffi 6,5

Allenatore: Haise 5,5

Il Nizza resiste un tempo con delle buone prestazioni difensive individuali, ma in avanti è davvero poca roba. La scelta di tenere fuori Moffi e Clauss è dura e penalizza comunque la pericolosità della squadra.

Roma

Svilar 6

Celik 6

Mancini 7

Ndicka 7

Rensch 6. Dall’82’ Hermoso sv

El Aynaoui 6

Koné 6,5. Dal 69′ Cristante

Tsimikas 6,5

Soulé 5,5. Dal 69′ Pisilli 5,5

El Shaarawy 5. Dal 46′ Pellegrini 7

Dovbyk 5,5. Dal 69′ Ferguson 5,5

Allenatore: Gasperini 6,5

Arbitro: Cuadra Fernandez 6

Una partita che cambia totalmente con l’ingresso in campo di Pellegrini. Il primo tiro in porta è il suo, poi subito l’assist per la zuccata di Mancini che sblocca la partita, giocata con personalità e incidendo. Bene anche Tsimikas e i due centrali di difesa stasera goleador. A deludere sono solo El Shaarawy, Dovbyk e in parte Soulé, oltre all’ingenuità di Pisilli che poteva costare cara.

Il tabellino di Nizza-Roma 1-2

Marcatori: 52′ Ndicka (R), 55′ Mancini (R), 77′ rig. Moffi (N)

Ammoniti: 27′ Koné (R), 41′ El Aynaoui (R), 41′ Ndicka (R)

NIZZA (3-4-2-1): Diouf, Mendy, Bah, Dante; louchet, Vanhoutte, Boudaoui (62′ Clauss), Bard; Sanson (62′ Diop), Boga, Kevin Carlos (62′ Moffi). A disposizione: Zelazowski, Dupé, Abdi, Jansson, Cho, Oppong, Tiago Gouveia, Lumpungu, Abdul Samed. Allenatore: Haise.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch (82′ Hermoso), El Aynaoui, Koné (69′ Cristante), Tsimikas; Soulé (69′ Pisilli), El Shaarawy (46′ Pellegrini); Dovbyk (69′ Ferguson). A disposizione: Gollini, Ghilardi, Hermoso, Sangarè, Ziolkowski, Angelino, Wesley. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Cuadra Fernandez. Assistenti: Naranjo-Masso Granado. IV Uomo: Busquets Ferrer. Var: del Cerro Grande. Avar: Soto Grado.