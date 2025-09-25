Intervento dell’Osservatorio Nazionale: è a rischio la partita con l’Inter

Il club attende la decisione del Comitato: ecco tutti i dettagli

È a rischio la partita con l’Inter di Chivu, tornata alla vittoria in campo domenica sera contro il Sassuolo. Quello coi nerazzurri sarebbe il secondo match contro una big di Serie A in questo avvio di stagione molto felice per la squadra fresca di promozione.

Otto punti nelle prime quattro giornate, meglio così non poteva iniziare il campionato della Cremonese di mister Nicola. Due pareggi e due vittorie, con la prima nientemeno che in casa del Milan nella gara che ha sancito il ritorno ufficiale in Serie A dopo due anni di purgatorio in B.

Tafferugli dopo Cremonese-Parma: interviene l’Osservatorio delle Manifestazioni sportive

Baschirotto si sono ripetuti alla seconda giornata, battendo il Sassuolo allo scadere. Poi due pari consecutivi contro Verona e Parma, in quelli che sulla carta erano degli scontri diretti.

A margine della partita contro gli emiliani, andata in scena domenica allo ‘Zini’, ci sono stati dei tafferugli che hanno reso necessario l’intervento dell’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni sportive.

L’Osservatorio ha inserito le prossime due sfide dei grigiorossi con Como e Inter – entrambe in trasferta: rispettivamente sabato 27 settembre e sabato 4 ottobre – nell’elenco di quelle rinviate alla valutazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Cosa rischia la Cremonese

In buona sostanza la Cremonese rischia di affrontare le due difficili trasferte senza il sostegno del proprio tifo organizzato, visto che potrebbe essere decisa la chiusura del settore ospiti dello stadio ‘Sinigaglia’ di Como e del ‘Meazza’ di Milano. Il club grigiorosso resta in attesa del ‘verdetto’ del Comitato, che dovrebbe arrivare già nelle prossime ore.