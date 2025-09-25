Inter più italiana, Marotta punta a chiudere quattro colpi: ecco i nomi

Il presidente nerazzurro ha già in mente i prossimi acquisti: tre su quattro rispondono ai parametri imposti da Oaktree

L’Inter si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione la prossima estate. Il fondo Oaktree ha già iniziato a ringiovanire la rosa nerazzurra con gli addii di Arnautovic, Correa e Taremi e tra qualche mese si appresta a salutare anche i vari Sommer, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan. Giocatori che verranno ovviamente rimpiazzati e il presidente Beppe Marotta spingerà affinché i sostituti saranno italiani.

Per il ruolo di portiere, il primo obiettivo risponde al nome di Marco Carnesecchi, ma tra alte richieste dell’Atalanta per il suo cartellino (oltre 40 milioni di euro) e concorrenza in Serie A e all’estero, la pista è molto complicata. Più semplice sarebbe puntare su Elia Caprile: il 24enne estremo difensore è stato riscattato dal Cagliari per 8 milioni dal Napoli. I sardi in estate lo valutavano già il doppio, adesso anche il triplo.

Discorso simile per quanto riguarda il reparto difensivo. Piace da tempo l’altro atalantino Giorgio Scalvini, troppo spesso fermato dagli infortuni nonostante la giovane età. Ancora più giovane ma altrettanto interessante è Pietro Comuzzo, che ad agosto ha rifiutato la ricca offerta dei sauditi dell’Al Hilal per restare alla Fiorentina e continuare il percorso di crescita.

Calciomercato Inter, dall’occasione Chiesa al retroscena Rovella

Un rinforzo italiano a centrocampo per l’Inter sarebbe potuto arrivare già la scorsa estate. Quando sembrava vicina la cessione di Calhanoglu in Turchia, era stato sondato il terreno per Nicolò Rovella. Addirittura c’è chi sostiene che senza il blocco del mercato della Lazio, il mediano della Nazionale sarebbe già ad Appiano Gentile.

Infine in attacco attenzione a Federico Chiesa. Tornato titolare contro il Southampton, l’esterno azzurro ha fornito due assist nel 2-1 del Liverpool. Con l’infortunio di Leoni, il manager Slot lo ha reinserito nella lista Uefa per la Champions, ma resta un giocatore ai margini. Un’occasione di mercato che Marotta sarebbe felice di sfruttare. Sempre se Oaktree darà l’assenso all’acquisto di un giocatore che tra un mese compirà 28 anni.