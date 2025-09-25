Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Europa League, Aston Villa-Bologna 1-0: miracolo di Skorupski | LIVE

Foto dell'autore

La trasferta dei rossoblu in Inghilterra verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo la vittoria di ieri della Roma in casa del Nizza, il calcio italiano cerca un altro acuto europeo in trasferta, con il Bologna che farà il suo esordio di Europa League in Inghilterra. A Birmingham alle ore 21, i felsinei scenderanno in campo contro l’Aston Villa, in una sfida che sa di rivincita dopo la sconfitta dell’anno scorso in Champions.

Vincenzo Italiano durante Aston Villa-Bologna
DIRETTA Europa League, Aston Villa-Bologna: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it

Galvanizzata dalla vittoria in extremis, con grandi polemiche arbitrali, contro il Genoa, la squadra allenata da Vincenzo Italiano troverà una squadra in grande crisi di risultati e istituzionale. Complice un mercato non convincente, concluso con il discusso arrivo di Jadon SanchoMonchi è stato esautorato dal ruolo di direttore sportivo.

Una decisione presa con forza dalla proprietà dei Villains, alla luce degli appena tre punti in classifica in Premier League e dell’eliminazione al primo turno di Carabao Cup. Un avvio di stagione a dir poco traumatico che, tuttavia, non può far dormire sonni tranquilli ai rossoblu, visto che di fronte ci sarà l’allenatore più vincente dell’Europa League: Unai EmeryCalciomercato.it seguirà in tempo reale la partita del “Villa Park”.

Formazioni ufficiali Aston Villa-Bologna

ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Guessand, McGinn, Kamara, Rogers; Buendia, Malen. Allenatore: Emery.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.
ARBITRO: l’arbitraggio della partita è stato affidato a Jesus Gil Manzano. Per il fischietto spagnolo si tratta del primo incrocio con il Bologna, mentre nell’unico precedente con gli inglesi, l’Aston Villa pareggiò 0-0 contro la Juventus nella scorsa Champions League.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie