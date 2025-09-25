DIRETTA Europa League, Aston Villa-Bologna 1-0: miracolo di Skorupski | LIVE

La trasferta dei rossoblu in Inghilterra verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it
Dopo la vittoria di ieri della Roma in casa del Nizza, il calcio italiano cerca un altro acuto europeo in trasferta, con il Bologna che farà il suo esordio di Europa League in Inghilterra. A Birmingham alle ore 21, i felsinei scenderanno in campo contro l’Aston Villa, in una sfida che sa di rivincita dopo la sconfitta dell’anno scorso in Champions.
Galvanizzata dalla vittoria in extremis, con grandi polemiche arbitrali, contro il Genoa, la squadra allenata da Vincenzo Italiano troverà una squadra in grande crisi di risultati e istituzionale. Complice un mercato non convincente, concluso con il discusso arrivo di Jadon Sancho, Monchi è stato esautorato dal ruolo di direttore sportivo.
Una decisione presa con forza dalla proprietà dei Villains, alla luce degli appena tre punti in classifica in Premier League e dell’eliminazione al primo turno di Carabao Cup. Un avvio di stagione a dir poco traumatico che, tuttavia, non può far dormire sonni tranquilli ai rossoblu, visto che di fronte ci sarà l’allenatore più vincente dell’Europa League: Unai Emery. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita del “Villa Park”.
Formazioni ufficiali Aston Villa-Bologna
ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Guessand, McGinn, Kamara, Rogers; Buendia, Malen. Allenatore: Emery.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.
ARBITRO: l’arbitraggio della partita è stato affidato a Jesus Gil Manzano. Per il fischietto spagnolo si tratta del primo incrocio con il Bologna, mentre nell’unico precedente con gli inglesi, l’Aston Villa pareggiò 0-0 contro la Juventus nella scorsa Champions League.