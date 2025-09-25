Coppa Italia, il tabellone completo: Lazio-Milan agli ottavi

Nella giornata odierna due match che completano il quadro in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia: vincono Torino e Genoa

Non c’è solo la Serie A e le coppe europee a tenere banco ed alta l’attenzione degli appassionati. Anche la Coppa Italia sta andando avanti, con delle conferme per quel che riguarda il prossimo turno – gli ottavi di finale – di scena a inizio dicembre.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha recentemente battuto 3-0 il Lecce, ai sedicesimi della competizione, grazie ai gol di Gimenez, Nkunku ed il solito Pulisic. I rossoneri dunque accedono agli ottavi di finale che li vedranno contrapposti contro una degna avversaria come la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, al momento, non hanno particolarmente brillato in campionato: appena 3 punti in 4 giornate di campionato e gli infortuni di certo non aiutano Maurizio Sarri.

Il Cagliari invece dopo il 3-1 rifilato al Frosinone martedì dovrà vedersela al ‘Diego Maradona’ contro i campioni d’Italia in carica del Napoli: la squadra di Antonio Conte resta tra le grandi favorite. Match proibitivo agli ottavi pure per l’Udinese che ha sì superato il Palermo di Pippo Inzaghi ma si ritroverà presto contro la Juventus di Igor Tudor. Il Como, liquidata la pratica Sassuolo, si giocherà l’accesso ai quarti contro la Fiorentina.

Coppa Italia, passano anche Torino e Genoa

Derby emiliano tra Parma e Bologna, dopo il successo della squadra di Cuesta sullo Spezia. Missione quasi impossibile per il Venezia che ha eliminato l’Hellas Verona: l’Inter di Cristian Chivu è pronta ad ospitare i lagunari, per un match sulla carta quasi senza storia.

Hanno completato il tabellone degli ottavi la vittoria casalinga del Torino sul Pisa, complice anche l’espulsione di Cuadrado tra i nerazzurri: decisiva la rete di Casadei al 9′. Per i granata la super sfida, all’Olimpico, contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Anche il Genoa è approdato agli ottavi, un netto 3-1 quello rifilato dai ragazzi di Patrick Viera che ha eliminato l’Empoli grazie ai gol di Frendrup, Marcandalli ed Ekhator: Atalanta-Genoa la prossima sfida.

Ecco quindi il quadro completo per gli Ottavi di finale di Coppa Italia:

Roma-Torino

Inter-Venezia

Fiorentina-Como

Atalanta-Genoa

Bologna-Parma

Juventus-Udinese

Lazio-Milan

Napoli-Cagliari