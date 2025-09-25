Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Chivu come il Gattopardo, l’Inter rimane quella di prima: è la soluzione giusta?

Foto dell'autore

In attesa di scendere nuovamente in campo per affrontare il prossimo turno di campionato, ci si interroga sul tecnico romeno

Sono passati, ormai, alcuni mesi da quando Cristian Chivu è stato annunciato come nuovo allenatore dell’Inter, in sostituzione di Simone Inzaghi passato all’Al-Hilal, in Arabia Saudita.

Chivu nei panni di Tancredi del Gattopardo che toglie la maschera di Inzaghi e si rivela
Chivu come Tancredi del Gattopardo (IA) – Calciomercato.it

L’avvento dell’ex Parma, in verità non primissima scelta del presidente Beppe Marotta, doveva portare una ventata di aria nuova in una squadra un po’ in difficoltà dal punto di vista psicologico dopo il tragico, sportivamente parlando, finale della stagione scorsa.

Mondiale per Club a parte, i nerazzurri in questo avvio di stagione hanno collezionato due vittorie e due sconfitta, cocente quella subita contro la Juventus in pieno recupero, in Serie A e una vittoria all’esordio in questa edizione della Champions League sul campo dell’Ajax.

Soprattutto in campionato, ci si aspettava di più e lo svantaggio di sei punti dal Napoli capolista è già importante. Ma quello che non è assolutamente cambiato è lo schema tattico, che ricalca in tutto e per tutto quello del precedente allenatore. Decisione conservativa da parte di Chivu che, però, potrebbe osare e provare qualcosa di diverso, in particolare in determinate partite o nei momenti di difficoltà.

Chivu non cambia l’Inter di Simone Inzaghi, dipende tutto dai risultati

Scelta gattopardesca, per così dire, ricalcando la famosa frase di Tancredi Falconeri nel romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Cambiare in apparenza, per rimodellarsi e rimanere sulle posizioni precedenti.

Bene, benissimo anzi, l’inserimento di Francesco Pio Esposito, manca vitalità a centrocampo e quella può essere fornita da un Sucic a tempo pieno. Bloccato sul 3-5-2, le aspettative sul possibile passaggio al 3-4-2-1 o 3-4-1-2 si sono infrante subito e Chivu ha deciso di rimanere ancorato alle vecchie abitudini.

Forse l’esempio di Thiago Motta alla Juventus, che ha cercato di ribaltare tutto e il suo contrario, lo hanno fatto desistere, ma dall’ex Roma e Ajax ci si aspetta più coraggio nelle scelte, anche a discapito di qualche senatore che tira la carretta da anni e adesso ha un po’ il fiato corto.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie