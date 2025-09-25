Cessione UFFICIALE: un altro club italiano passa ad un fondo straniero

Ufficiale il passaggio di proprietà: un altro club italiano è stato ceduto ad un fondo statunitense. Il comunicato e tutti i dettagli

È ufficiale la cessione del Monza. Fininvest ha annunciato il passaggio di proprietà del club brianzolo al fondo americano Beckett Layne Ventures. C’è il comunicato ufficiale della società.

“Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025. – si legge nella nota stampa – A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del Club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026“.

Brandon Berger e Lauren Crampsie, partner di Beckett Layne Ventures, hanno rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo onorati di poter annunciare l’acquisizione di AC Monza da parte di Beckett Layne Ventures.

Desideriamo ringraziare la famiglia Berlusconi e il Gruppo Fininvest per la collaborazione dimostrata nei mesi di lavoro che ci hanno condotto sin qui. Vogliamo inoltre estendere il nostro ringraziamento a tutti i professionisti che ci hanno già accolto all’interno del Club e hanno facilitato il nostro ingresso durante la fase di gestione condivisa, a cominciare da Adriano Galliani, a cui va un caloroso augurio per il suo futuro”. Come anticipato da Calciomercato.it, esce così di scena dal club anche Adriano Galliani.

Monza, ufficiale il passaggio di proprietà: lascia anche Galliani

“Oggi entriamo in una nuova fase di questa entusiasmante sfida e nel farlo avvertiamo tutta la responsabilità che deriva dalla gestione di un bene così prezioso come AC Monza: di fronte al bagaglio di tradizioni e passioni rappresentato dal Club e dai suoi tifosi sentiamo il dovere di garantire serietà e impegno. – prosegue il comunicato del Monza – Ora siamo impazienti di intraprendere iniziative e promuovere progetti mirati alla crescita di AC Monza, con l’obiettivo di riportare quanto prima la squadra sui palcoscenici che merita, di valorizzare il suo legame con il proprio territorio e di soddisfare le ambizioni della propria gente”.

Beckett Layne Ventures, la società di Brandon Berger, è un partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento. L’operazione, stando a quanto si apprende, assegna al club un “enterprise value” di 45 milioni di euro.