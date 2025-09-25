Atalanta
“Calhanoglu giocherà con il Galatasaray”: nuovo assalto a gennaio | ESCLUSIVO

Non è ancora finita tra Hakan Calhanoglu ed il Galatasaray: l’annuncio in diretta sul canale Youtube di CM.IT

Il Galatasaray non molla Hakan Calhanoglu. Dopo la ‘telenovela’ estiva, il club turco tornerà all’assalto del centrocampista dell’Inter, probabilmente già a gennaio.

Hakan Calhanoglu ed il Galatasaray: pronto il nuovo assalto

È quanto rivelato da Burak Ozdemir, giornalista turco di ‘Fanatik’ che è intervenuto in esclusiva a ‘TiAmoCalciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it: “Calhanoglu era un obiettivo già in estate del Galatasaray, ma sarà ancora nel mirino del club turco per gennaio. Sono convinti che un giorno giocherà per il Gala”.

Il giornalista ha poi rivelato un altro retroscena di mercato: “Il Galatasaray ha seguito Dybala in passato facendo anche un tentativo forte con Ranieri che non ha voluto farlo partire. Ad oggi, però, l’argentino non è più un obiettivo del club turco”.

Calciomercato, da Calhanoglu a Vlahovic: l’annuncio dalla Turchia

Focus, poi, anche sul possibile futuro di Dusan Vlahovic: “Il Fenerbahce è stata la squadra più interessata a Vlahovic, poi ci sono stati dei cambiamenti, l’arrivo di Duran, e il suo nome è stato depennato”. Il centravanti serbo non figura più nella lista degli obiettivi della società turca.

Juve, l'annuncio in diretta sul futuro: "Accordo praticamente fatto"

Ozdemir, infine, non ha dubbi su Kenan Yildiz: “Un giorno vincerà il Pallone d’Oro. La Juventus deve però costruire una squadra più forte per essere all’altezza del calciatore turco. La Nazionale turca è ricca di talenti e qui non vediamo l’ora di vedere il prossimo mondiale”.

