“Anni di furti”: bufera sul designatore Rocchi dopo Verona-Juventus

Foto dell'autore

Fanno discutere le dichiarazioni di Gianluca Rocchi a “Open Var” su ‘DAZN’: tirate in ballo anche Inter e Napoli

Gianluca Rocchi, a “Open Var”, ha archiviato un altro turno di campionato ricco di polemiche arbitrali e – per sua stessa ammissione – di errori da parte di arbitri e Var. Le dichiarazioni del designatore arbitrale, però, continuano a far discutere.

gianluca rocchi
Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A (Ansa foto) – calciomercato.it

Il capo degli arbitri ha commentato anche le parole di Igor Tudor, furioso dopo gli episodi di Verona-Juventus: “Non commento mai le proteste degli allenatori, che abbiano torto o ragione, e tra l’altro nel caso specifico Tudor ha anche ragione, ma per noi è fondamentale usare termini corretti, non eccessivi. Ribadisco la nostra richiesta di collaborazione, in questo senso, oppure diventa una gazzarra“.

Rocchi prova ad abbassare i toni delle polemiche, ma il giornalista Antonello Angelini non ci sta e su X attacca: “Anni di furti ai danni della Juventus senza reazioni. Poi una volta Tudor dice le cose come stanno e Rocchi: abbassiamo i toni sennò sarà gazzarra. Quando Inzaghi Inter e Conte Napoli protestavano sul nulla cosmico invece i toni erano ok”. Sui social si dividono così anche i tifosi.

Rocchi nel mirino dopo le parole su Tudor: cosa succede

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it, a partire dal commento di Angelini.

Il tweet di Angelini ha scatenato molte reazioni anche fra i tifosi avversari della Juventus, in seguito alle ultime dichiarazioni del designatore Rocchi. Sono insomma settimane già bollenti per i vertici arbitrali.

