“Anni di furti”: bufera sul designatore Rocchi dopo Verona-Juventus

Fanno discutere le dichiarazioni di Gianluca Rocchi a “Open Var” su ‘DAZN’: tirate in ballo anche Inter e Napoli

Gianluca Rocchi, a “Open Var”, ha archiviato un altro turno di campionato ricco di polemiche arbitrali e – per sua stessa ammissione – di errori da parte di arbitri e Var. Le dichiarazioni del designatore arbitrale, però, continuano a far discutere.

Il capo degli arbitri ha commentato anche le parole di Igor Tudor, furioso dopo gli episodi di Verona-Juventus: “Non commento mai le proteste degli allenatori, che abbiano torto o ragione, e tra l’altro nel caso specifico Tudor ha anche ragione, ma per noi è fondamentale usare termini corretti, non eccessivi. Ribadisco la nostra richiesta di collaborazione, in questo senso, oppure diventa una gazzarra“.

Rocchi prova ad abbassare i toni delle polemiche, ma il giornalista Antonello Angelini non ci sta e su X attacca: “Anni di furti ai danni della Juventus senza reazioni. Poi una volta Tudor dice le cose come stanno e Rocchi: abbassiamo i toni sennò sarà gazzarra. Quando Inzaghi Inter e Conte Napoli protestavano sul nulla cosmico invece i toni erano ok”. Sui social si dividono così anche i tifosi.

Rocchi nel mirino dopo le parole su Tudor: cosa succede

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it, a partire dal commento di Angelini.

Anni di furti ai danni della juventus senza reazioni. Poi una volta Tudor dice le cose come stanno e Rocchi : abbassiamo i toni sennò sarà gazzarra. Quando Inzaghi Inter e Conte Napoli protestavano sul nulla cosmico invece i toni erano ok. — AntonelloAngelini 🇮🇹 (@AntonelloAng) September 24, 2025

Perché gli audio del contatto Bisseck/Ndicka escono in mese dopo la fine del campionato?

Perché a Bologna una rimessa viene battuta 15 metri avanti?

Perché Bisseck contro la Lazio è rigore dopo OFR e la settimana dopo Dimarco, che ne fa uno peggio, col Como invece tutto ok? — AMinali (Cousin IT) ⭐️⭐️ (@AndreaMinali) September 24, 2025

Ricorda anche tutti gli errori pro Inter. Ad esempio una certa finale di Coppa Italia contro la Juventus dove tre orrori arbitrali regalarono la coppa all’Inter — AntonelloAngelini 🇮🇹 (@AntonelloAng) September 24, 2025

Altri 50 anni così e forse andate in pari coi furti. — tamplir (@tamplir) September 24, 2025

Anni di furti ai danno della juventus… e niente, fa già ridere così — Agianji l’Interista 🖤⭐️⭐️💙 (@GiannnnSnow) September 24, 2025

“Ha ragione ma abbassi i toni sennò finisce in gazzarra” #tudor #Rocchi pic.twitter.com/OwmGvKGLLR — Dez mi ⭐️⭐️⭐️⭐️ meno 2 (@a12_andre) September 25, 2025

Il tweet di Angelini ha scatenato molte reazioni anche fra i tifosi avversari della Juventus, in seguito alle ultime dichiarazioni del designatore Rocchi. Sono insomma settimane già bollenti per i vertici arbitrali.