Addio Bastoni e via libera Juventus: morsa micidiale per l’Inter

Un intreccio di mercato che può fare malissimo all’Inter: Bastoni via dalla Milano nerazzurra, zampino della Juventus

Dopo la bella vittoria sul Sassuolo in casa Inter si torna a parlare di calciomercato. Certo, in termini concreti gli affari andranno formalizzati non prima di gennaio ma intanto qualcosa di grosso potrebbe riguardare le uscite per la prossima stagione: occhio ad Alessandro Bastoni.

Non è un mistero che in casa Inter, da qualche anno, il fulcro della difesa nerazzurra sia rappresentato proprio da Bastoni. I numeri parlano chiaro per quanto riguarda l’ex Atalanta che si è sempre mostrato indispensabile, tanto con Simone Inzaghi in panchina quanto oggi con Cristian Chivu. Ma gli affari di campo e le ottime prestazioni del 26enne di Casalmaggiore sono quasi sempre state contornate dai rumors di mercato che volevano – e lo vogliono ancora oggi, pare – Bastoni lontano da Appiano Gentile.

Nel recente passato si era esposto apertamente Pep Guardiola nell’elogiare il centrale azzurro che a Milano si è consacrato, di certo, come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. E oggi Bastoni continua ad essere ‘tallonato’, guardato non da troppo lontano, da diversi grandi club pronti a ritornare alla carica e a far tremare i tifosi della ‘Beneamata’. Uno scenario che, a dirla tutta, potrebbe concretizzarsi tra meno di dodici mesi: proprio così, l’addio di Alessandro Bastoni all’Inter resta all’ordine del giorno.

Addio Bastoni, l’Inter trema: ‘assist’ della Juve

Nelle scorse ore ‘Sportsboom.com’ ha rivelato come un club in particolar modo stia valutando seriamente valutando Bastoni come uno dei prossimi colpi da mettere a segno: si tratta del Chelsea di Enzo Maresca, campione del mondo in carica.

I ‘Blues’ avevano, la scorsa estate, come priorità assoluta la firma di un centrale di spessore internazionale: il nome di Marc Guehi, che piaceva anche alla Juventus, è ad oggi uno dei più apprezzati dalla dirigenza londinese. Il Chelsea deve tuttavia fare i conti con il Liverpool, club più vicino a Guehi a fine agosto (l’accordo tra le parti c’era già) ma che alla fine ha visto sfumare la firma nero su bianco del gioiello del Crystal Palace. Il 25enne nazionale inglese, di origini ivoriane, lascerà con ogni probabilità il Crystal Palace a scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno. Ed è qui che entra in gioco Bastoni. Il Liverpool resta in vantaggio: il Chelsea farà un tentativo per il ritorno del centrale cresciuto proprio nelle giovanili del club londinese.

Difficile, molto difficile. Ecco perché Maresca ha identificato in Alessandro Bastoni la possibile alternativa all’inglese: un difensore ancora giovane, molto bravo coi piedi e che spesso e volentieri risulta decisivo anche sulle palle inattive. L’identikit perfetto, quasi al pari di Guehi. Ecco perché la Milano nerazzurra potrebbe ritrovarsi a fare i conti con l’addio del centrale classe ’99, ventilato tempo addietro in ottica ‘Citizens’ e che oggi è un sogno di Maresca per la prossima estate. Il via libera della Juventus per Guehi con il Liverpool in netto vantaggio su tutti, può di conseguenza spingere il Chelsea su Bastoni: un incastro perfetto, per il Chelsea e la Juve, meno per Cristian Chivu e la sua Inter.