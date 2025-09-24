Da Rocchi e Yildiz a… Mourinho: quattro problemi per la Juventus

Tudor e la società devono fare i conti con diversi grattacapi dentro e fuori dal campo. Torna a far discutere anche la questione Vlahovic

La Juve è attesa da un trittico di partite molto importanti che possono indirizzare l’intera stagione prima della sosta per le Nazionali di ottobre. Ci sono le due sfide ad alta quota contro Atalanta e Milan in Serie A, inframezzate dalla trasferta in Spagna contro il Villarreal in Champions League.

Mister Tudor e la società devono fare i conti con diversi problemi dentro e fuori dal campo, a cominciare dalle parole del designatore Rocchi sugli errori arbitrali e le polemiche nella gara contro il Verona. Errori che sono costati 2 punti e la vetta della classifica, in un match che ha visto ancora una volta protagonista Vlahovic, stavolta in negativo.

Nelle tre gare da subentrante contro Parma, Genoa e Borussia Dortmund il bomber serbo è sempre andata a segno. In quelle in cui ha giocato titolare contro Inter e Verona, invece, è stato insufficiente. Il futuro di Vlahovic è ancora tutto da decifrare: non sono in programma incontri con il suo entourage per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Juve, sirene inglesi per Yildiz e Bremer. E poi c’è Mourinho!

Da febbraio potrà siglare un precontratto con un altro club, tre le piste: Inter o Milan in Italia, Barcellona o Atletico Madrid in Spagna e diversi club inglesi. Dalla stessa Premier League arrivano assalti al gioiello Kenan Yildiz, per il quale si tratta il rinnovo: dall’Arsenal al Chelsea passando per il Manchester United, tutti sono pazzi del fantasista turco.

Discorso simile per l’altro top player Gleison Bremer: il difensore centrale brasiliano è attenzionato soprattutto dal Liverpool, che cerca l’erede di van Dijk. Per il mercato in entrata, invece, c’è lo scoglio José Mourinho, nuovo tecnico del Benfica, che potrebbe convincere il connazionale Bernardo Silva a preferire il ritorno in patria alla Juve quando si svincolerà dal Manchester City.