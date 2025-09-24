Obiettivo Juve nei guai: fuori squadra a poche ore dal match

Una decisione che ha spiazzato tutti: manca poco al fischio d’inizio della partita e l’obiettivo bianconero è stato fatto fuori

Nonostante la sessione estiva di calciomercato abbia ormai chiuso le sue porte in via ufficiale, non mancano i colpi di scena. La Juventus, d’altro canto, è stata una delle società più attive: tanto riguardo alle cessioni quanto sui nuovi innesti portati alla corte di Igor Tudor.

In Serie A i bianconeri hanno collezionato 10 punti in quattro giornate davanti a Milan e Roma ferme a 9. Proprio bianconeri e i giallorossi di Gian Piero Gasperini hanno qualcosa in comune: il mercato, in tal senso, ha avvicinato la società torinese ad un giocatore che questa sera affronterà la Roma. Sarà una partita importante per i capitolini di Gian Piero Gasperini, quella dell’esordio stagionale in Europa League, in casa del Nizza di Franck Haise. I giallorossi ci arrivano bene, dopo la vittoria di misura nel derby di domenica scorsa contro la Lazio.

La rete di Pellegrini decisiva per il successo ed una gioia speciale per il tifo giallorosso ma – nel frattempo – l’attenzione del tecnico di Grugliasco è tutta rivolta proprio alla prima europea su un campo tutt’altro che semplice. Nizza-Roma andrà in scena questa sera, fischio d’inizio ore 21:00 e almeno dall’inizio non vi sarà un calciatore che la Juventus ha provato a regalare a Tudor nei mesi estivi.

Nizza-Roma, doppio forfait: out l’ex sogno di Tudor

Dalla Francia nelle scorse ore sono arrivate novità che a dirla tutta non possono non far piacere ai tifosi giallorossi. Nizza-Roma perde due dei suoi sicuri protagonisti: una decisione presa in prima persona da Franck Haise. I motivi? Strettamente disciplinari.

Terem Moffi e Jonathan Clauss, stando a quanto viene riportato da ‘rmcsport‘ non dovrebbero prendere parte alla partita di questa sera contro la Roma. L’attaccante nigeriano nelle 5 presenze accumulate quest’anno in Ligue 1 ha già racimolato 2 reti. Per quanto riguarda invece il laterale francese, classe 1992 6 apparizioni totali di cui 2 per le qualificazioni di Champions League. Il secondo, durante il mese d’agosto, è stato uno dei nomi caldi per la Juventus di Igor Tudor. L’esperto laterale destro, però, nonostante un contratto in scadenza nel 2026 (il Nizza mantiene un’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione) alla fine è rimasto dov’è: la dirigenza rossonera lo ha ritenuto incedibile e per la Comolli non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto riportato i due giocatori si sono presentati in ritardo, lunedì, in occasione della riunone tecnica. Un atteggiamento che Haise non ha tollerato, decidendo dunque di lasciarli in disparte in vista dell’esordio stagionale in Europa contro la Roma. Per Moffi non è affatto la prima sanzione di questo tipo: già con Farioli in panchina, in ben due occasioni, era stato al centro di episodi di questo tipo. Haise in conferenza stampa non si era sbottonato, pur essendo già consapevole della decisione presa sul nigeriano e Clauss. “Il concetto di collettivo è più importante di qualsiasi cosa per me”, aveva detto. E così, stavolta, a fare le spese di un comportamento sopra le righe sarà Moffi, per la terza volta, ma anche Clauss.