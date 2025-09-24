Nizza-Roma, Dovbyk ancora a rilento e il futuro resta in bilico: la strategia dei giallorossi

L’ucraino anche oggi ha fatto molta fatica e resta a digiuno: la Roma resta ancora a caccia di un numero 9

La Roma in 10 minuti nel secondo tempo dà una spallata enorme a una partita che rischiava di complicarsi parecchio a Nizza. Praticamente nessun tiro in porta nel primo tempo, con il solo gol allato a Gianluca Mancini. Poco male, il numero 23 giallorosso si è rifatto con gli interessi con un gol da attaccante puro, anzi da centrocampista consumato negli inserimenti. Prima era stato Evan Ndicka a sbloccare la gara di testa su assist di Lorenzo Pellegrini, che con il suo ingresso in campo ha cambiato la partita.

Altri due difensori a segno quindi, di conseguenza prosegue il digiuno dei centravanti, in questo caso Artem Dovbyk. Una prestazione complicata per l’ucraino, che gioca quasi costantemente spalle alla porta, fa a gomitate con i difensori che lo marcano a uomo. Lui non riesce mai a smarcarsi o a velocizzare il gioco quando gli capita il pallone tra i piedi. Lavora prettamente di fisico, ma in zona offensiva veramente poco anzi niente.

Gasperini dopo Pellegrini spera di recuperare anche lui, lo ha detto apertamente, ma serve molto altro. Di segnali forti da Dovbyk ancora non ne sono arrivati. Ed è anche per questo che la Roma non ha smesso ancora di cercare un altro attaccante anche in vista del mercato di gennaio. Lo scambio col Milan nelle ultime ore di mercato non è andato a segno, ma l’ex Girona resta comunque in uscita e si cercherà di piazzarlo sperando in qualche offerta, magari dalla Premier o dalla Spagna. Stasera 70 minuti in campo senza grandi squilli prima di lasciare il posto a Ferguson che resta il titolare di questa squadra.