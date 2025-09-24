Krstovic nuovo bomber della Juventus? C’è l’annuncio

Il nuovo centravanti atalantino profilo nel mirino del club torinese, occhio alla svolta

L’attaccante del futuro della Juventus potrebbe essere Nikola Krstovic. Un nome molto interessante in ottica bianconera secondo l’agente Federico Pastorello, intervistato da ‘Tuttosport’, che lo ha segnalato come profilo ideale per diversi motivi.

Ecco le dichiarazioni dell’agente al quotidiano torinese: “E’ un giocatore da Juventus, ha una fame pazzesca. Penso che a Bergamo possa avere tutto per ripetere il percorso di Retegui. Deve ancora farsi un grande nome, per questo forse la Juventus non ha investito su di lui. Ma c’è tempo, il calciatore ha 25 anni”. Dunque, c’è da seguire con attenzione l’evoluzione del giocatore dell’Atalanta. Prime due reti in nerazzurro, domenica scorsa, con il Torino. Nella scorsa annata, a Lecce, un campionato da 11 gol totali. I numeri parlano di attaccante che può ancora crescere.

Juventus, Krstovic come dopo Vlahovic: Openda e David sono un rebus

Di sicuro, quanto si è visto nel recente passato evidenzia come Krstovic sia un giocatore che ‘sente’ la porta come pochi. Capace di concludere in tutti i modi e dotato anche di gran tiro dalla distanza. Che sia lui il nome giusto per il dopo Vlahovic?

Nel frattempo, Tudor sta cercando di tirare fuori il massimo dal serbo, che ha iniziato la stagione in maniera piuttosto positiva. E’ lui che appare in grado di fare da riferimento avanzato, mentre si sta ancora cercando di capire che tipo di contributo potranno dare David e Openda. Il canadese e il belga sono ancora alla ricerca del miglior posizionamento nell’attacco juventino, se da primi stoccatori oppure se da schierare alle spalle di una prima punta per ruotargli attorno.