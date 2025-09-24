Infortunio gravissimo, UFFICIALE: si opera e torna a febbraio

Gravi problemi per l’allenatore, perde a lungo uno dei suoi migliori giocatori: che tegola per campionato ed Europa, cinque mesi fuori dal campo

La cadenza ravvicinata delle partite, nel primo tour de force stagionale, sta già imponendo il suo tributo a squadre e allenatori. Si susseguono gli infortuni a raffica, alcuni anche abbastanza gravi. Ne sa qualcosa il Barcellona, che perde a lungo Gavi: per il centrocampista, è stato annunciato, tramite comunicato ufficiale del club blaugrana sui propri canali, il forfait per quattro o cinque mesi.

Un duro colpo per Hansi Flick e per tutto l’ambiente, che perde una pedina fondamentale della squadra. L’infortunio al menisco era apparso subito piuttosto serio, per preservare al meglio l’articolazione e garantire una migliore guarigione si è scelto di non procedere alla terapia conservativa ma di operarlo in artroscopia. Intervento perfettamente riuscito, ma ora Gavi sarà atteso da una lunga riabilitazione.

Il rientro del calciatore a questo punto è prevedibile nel mese di febbraio. Il centrocampista salterà così tutto il resto del girone d’andata nella Liga e anche l’inizio del girone di ritorno, nonché tutta la prima fase della Champions League. Non lo si rivedrà in campo, dunque, prima dell’eventuale ingresso nel tabellone a eliminazione diretta, che si tratti del turno di spareggio dei sedicesimi a febbraio o degli ottavi di finale a marzo.